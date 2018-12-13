El Periódico: Мадуро обвинил США в подготовке своего свержения и убийства

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США готовят нападение на венесуэльские авиабазы и стремятся свергнуть и убить самого Мадуро, пишет El Periódico. Кроме того, лидер страны обвинил в пособничестве в заговоре Бразилию и Колумбию.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вновь обвинил США во вмешательстве во внутренние дела своей страны, сообщает El Periódico. Кроме того, лидер страны отметил, что в Соединённых Штатах строят планы по его свержению и убийству.

«Я вновь заявляю о заговоре, который готовят в Белом доме, чтобы вторгнуться в венесуэльскую демократию, убить меня и привести к власти диктаторское правительство», — приводит издание слова Мадуро.

Лидер страны особо подчеркнул роль, которую, по его мнению, в подготовке к смене власти в Венесуэле играет советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Кроме США Мадуро назвал причастными к заговору правительства Бразилии и Колумбии.

«Каждый день он (вице-президент Бразилии Гамильтон Мурау. — прим. ИноТВ) говорит, что вторгнется в Венесуэлу, что Бразилия использует свои вооружённые силы», — заявил Мадуро.

Он отметил, что, согласно разведданным, имеющимся в его распоряжении, на базе ВВС США Эглин осуществляется подготовка к нападению на венесуэльские авиабазы. Кроме того, у него есть все основания полагать, что в Колумбии проходят обучение 734 колумбийских и венесуэльских наёмника, которые входят в «военизированную группировку под названием G8». Эти наёмники готовы в любой момент начать наступление против Венесуэлы.

Вместе с тем президент Колумбии Иван Дуке поспешил отвергнуть все обвинения в свой адрес.

«Колумбия ни при каких обстоятельствах не готовит и не обдумывает совершение какого-либо враждебного акта или разжигание войны с каким-либо государством региона», — заверил Дуке.

El Periódico отмечает, что Мадуро выступил с обвинениями в подготовке вооружённых действий против Венесуэлы на фоне прибытия в страну российских самолётов для проведения совместных военных учений с вооружёнными силами Каракаса. Сообщается, что укрепление военных связей между Россией и Венесуэлой вызвало беспокойство в Белом доме.