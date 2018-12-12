CNN: Путин шлёт крылатый привет — он может «играть во дворе» США

Военное сотрудничество Владимира Путина и Николаса Мадуро вызывает беспокойство в США. По мнению американских аналитиков, велика вероятность, что ВС США направят самолёты и корабли, чтобы следить за совместными учениями России и Венесуэлы. Эксперты не сомневаются: таким образом Путин говорит, что может «играть во дворе» США.

Россия отправила стратегические бомбардировщики на Карибы, что представляется как ясный сигнал для США. С репортажем из Вашингтона корреспондент CNN Брайан Тодд.



БРАЙАН ТОДД, корреспондент CNN: Российский бомбардировщик с впечатляющим размахом крыла приземляется на пороге у США. Чтобы снизить скорость Ту-160 приходится выпускать парашюты. Российские пилоты в шлемах и оранжевых комбинезонах выбираются из самолетов. Их встречают как героев. Два таких бомбардировщика, именуемые «Блэкджек», сейчас находятся в Венесуэле.



Помимо этих военных самолетов Владимир Путин направил в Венесуэлу два летательных аппарата вспомогательного значения для проведения учений над Карибским морем совместно с вооруженными силами Венесуэлы. Тревожное развитие событий для Вашингтона, учитывая возможности российских бомбардировщиков, которые могут летать со скоростью, вдвое превышающей скорость звука.



ТОНИ ШАФФЕР, подполковник в отставке, бывший сотрудник военной разведки США: Этот бомбардировщик был сконструирован для возможности прорыва противовоздушной обороны как на большой, так и на малой высоте с ядерным оружием на борту, то есть, он способен доставлять ядерный боеприпас к цели. Этот летательный аппарат был спроектирован с возможностью ведения наступательных действий для проникновения в наше воздушное пространство в эпоху холодной войны.



Размещение российских бомбардировщиков в Венесуэле последовало сразу после недавней военной агрессии Путина, направленной против Украины, на суше и на море и ответной реакции вооруженных сил США.



Аналитики отмечают, что Путин посылает США четкий сигнал.



ДЕРЕК ШОЛЛЕТ, бывший помощник министра обороны США: Он явно пытается предупредить США, что он может «играть в нашем дворе» и, что Россия сохраняет значительный военный потенциал.



Другой вопрос, вызывающий беспокойство, — это сотрудничество двух сильных противников США, реализуемое в стиле холодной войны, Путина и президента Венесуэлы Николаса Мадуро, посетившего Москву только на прошлой неделе.



Эксперты заявляют, что сотрудники вооруженных сил и разведки США внимательно следят за сотрудничеством Путина и Мадуро и за тем, как оно сможет действовать против интересов США, ведь это сотрудничество происходит у берегов Америки.



ДЕРЕК ШОЛЛЕТ: Они осуществляют тесное военное взаимодействие. Россия предоставляет Венесуэле значительную военную поддержку. Обычно частью такого тесного военного сотрудничества является тесное взаимодействие между разведывательными службами.



Российские бомбардировщики были направлены на Карибы в то время, как Венесуэла находится в глубоком кризисе, спровоцированным падением цен на нефть, неэффективным управлением и яростными протестами против Мадуро.



Руководство США контролирует взаимодействие Путина и Мадуро.



Госсекретарь США Майк Помпео написал в своём твиттере: «Граждане России и Венесуэлы должны увидеть всё, как есть: два коррумпированных правительства растрачивают государственные средства и подавляют свободу и независимость в то время, как их народ страдает».



Пресс-секретарь президента России парирует: «Тем более, наверное, делать такие заявления в стране, на половину оборонного бюджета которой можно прокормить всю Африку, ну тоже, наверное, не совсем уместно».



Аналитики утверждают, что ничто из этого не остановит Владимира Путина от попыток снова расширить плацдарм России в американском воздушном пространстве.



ТОНИ ШАФФЕР: Путин действительно ясно дал понять своими действиями и словами, что намеревается восстановить влияние России до уровня СССР.



БРАЙАН ТОДД: По мнению аналитиков, мы можем ожидать, что эта «игра в кошки-мышки» продолжится, пока Россия и Венесуэла проводят эти учения, задействовав российские самолёты, способные нести ядерное оружие. Кроме того, они заявляют, что вооруженные силы США вполне вероятно направят самолёты и, возможно, корабли, чтобы следить за учениями России и Венесуэлы и узнать, на что они способны. Представители Пентагона не комментируют ситуацию.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 12 декабря 2018.