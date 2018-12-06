El Espectador Оригинал

El Espectador рассказал, что стоит за прогулкой Мадуро по Москве

Материал представлен в пересказе ИноТВ
После встречи с Владимиром Путиным президент Венесуэлы Николас Мадуро опубликовал в Twitter ролик, где он прогуливается по улицам Москвы вместе со своей супругой и некоторыми министрами. Как пишет El Espectador, Мадуро рассказал об успешной встрече со своим российским коллегой, а также о о достижении соглашений в области финансов, нефти и военного сотрудничества.
El Espectador рассказал, что стоит за прогулкой Мадуро по Москве
Reuters

Чуть более чем за месяц до начала своего второго президентского срока, после переизбрания на выборах, результаты которых не признали США, ЕС и более десятка латиноамериканских стран, Николас Мадуро пытается заручиться поддержкой своих союзников. Как пишет El Espectador, укрепив свой союз с Турцией, президент Венесуэлы отправился в Россию. 

Как продолжает издание, президент России Владимир Путин выразил поддержку своему венесуэльскому коллеге, прибывшему в Россию для обсуждения условий возможной финансовой помощи Венесуэле, переживающей острый социально-экономический кризис. 
 
«Мы поддерживаем усилия по достижению социального мира и все действия по налаживанию отношений с оппозицией. Разумеется, мы осуждаем все действия, носящие явный террористический характер, все попытки свергнуть правительство Мадуро при помощи силы», — заявил Путин во время своей встречи с Мадуро в Ново-Огарёво.
 
После своей встречи с Путиным Мадуро сообщил о достижении «соглашений в области финансов, нефти, военного сотрудничества, торговли и многих других, которые мы наполним конкретным содержанием, подписав завтра хорошие контракты». Мадуро также опубликовал в Twitter ролик, где он прогуливается по улицам Москвы вместе со своей супругой Силией Флорес и некоторыми министрами, а также говорит об успешной встрече с Путиным.
 
Как напоминает издание, незадолго до встречи двух глав государств, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры будут сосредоточены на той помощи, которая необходима властям Венесуэлы, не сообщив о размерах кредита, которые Россия может предоставить своему латиноамериканскому союзнику. По его мнению, экономическое положение в Венесуэле остаётся сложным, хотя есть признаки улучшения. 
 
Венесуэла переживает острый экономический кризис, выражающийся в нехватке продовольствия и лекарств, а также в инфляции, уровень которой, согласно МВФ, в этом году составляет 1.350.000%, а в следующем достигнет 10.000.000%. Кризис вынудил около 2,3 миллионов венесуэльцев покинуть страну, начиная с 2015 года. Согласно данным ООН, это наиболее массовое перемещение населения в современной истории Латинской Америки. 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
El Espectador Венесуэла Южная Америка
теги
Венесуэла Владимир Путин Николас Мадуро Россия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров