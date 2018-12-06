El Espectador рассказал, что стоит за прогулкой Мадуро по Москве

После встречи с Владимиром Путиным президент Венесуэлы Николас Мадуро опубликовал в Twitter ролик, где он прогуливается по улицам Москвы вместе со своей супругой и некоторыми министрами. Как пишет El Espectador, Мадуро рассказал об успешной встрече со своим российским коллегой, а также о о достижении соглашений в области финансов, нефти и военного сотрудничества.

Чуть более чем за месяц до начала своего второго президентского срока, после переизбрания на выборах, результаты которых не признали США, ЕС и более десятка латиноамериканских стран, Николас Мадуро пытается заручиться поддержкой своих союзников. Как пишет El Espectador, укрепив свой союз с Турцией, президент Венесуэлы отправился в Россию.

Как продолжает издание, президент России Владимир Путин выразил поддержку своему венесуэльскому коллеге, прибывшему в Россию для обсуждения условий возможной финансовой помощи Венесуэле, переживающей острый социально-экономический кризис.

«Мы поддерживаем усилия по достижению социального мира и все действия по налаживанию отношений с оппозицией. Разумеется, мы осуждаем все действия, носящие явный террористический характер, все попытки свергнуть правительство Мадуро при помощи силы», — заявил Путин во время своей встречи с Мадуро в Ново-Огарёво.

После своей встречи с Путиным Мадуро сообщил о достижении «соглашений в области финансов, нефти, военного сотрудничества, торговли и многих других, которые мы наполним конкретным содержанием, подписав завтра хорошие контракты». Мадуро также опубликовал в Twitter ролик, где он прогуливается по улицам Москвы вместе со своей супругой Силией Флорес и некоторыми министрами, а также говорит об успешной встрече с Путиным.

Luego de un exitoso primer encuentro con el Presidente Vladímir Putin, caminamos por las calles de Moscú. Mañana continuaremos nuestra agenda de lucha por la #VenezuelaMultipolar con la firma de importantes acuerdos en materia de defensa, finanzas, petróleo, comercio y más. pic.twitter.com/k7UucL3loP — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 5, 2018

Как напоминает издание, незадолго до встречи двух глав государств, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры будут сосредоточены на той помощи, которая необходима властям Венесуэлы, не сообщив о размерах кредита, которые Россия может предоставить своему латиноамериканскому союзнику. По его мнению, экономическое положение в Венесуэле остаётся сложным, хотя есть признаки улучшения.

Венесуэла переживает острый экономический кризис, выражающийся в нехватке продовольствия и лекарств, а также в инфляции, уровень которой, согласно МВФ, в этом году составляет 1.350.000%, а в следующем достигнет 10.000.000%. Кризис вынудил около 2,3 миллионов венесуэльцев покинуть страну, начиная с 2015 года. Согласно данным ООН, это наиболее массовое перемещение населения в современной истории Латинской Америки.