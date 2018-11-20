Foreign Policy: США пытаются противодействовать России и Китаю на своём «заднем дворе»

Начальник штаба ВВС США Дэвид Гольдфейн, недавно вернувшийся из поездки в Колумбию, заявил, что администрация Трампа предпринимает активные действия по укреплению альянсов в Латинской Америке в рамках усилий, направленных на противодействие влиянию России и Китая «на заднем дворе Соединённых Штатов», пишет Foreign Policy.

В интервью изданию Гольдфейн заявил, что Колумбия и другие латиноамериканские страны рискуют лишиться возможности участвовать в операциях США и их союзников, если прекратят закупать военную технику у Соединённых Штатов и переключатся на другие рынки.

«Хотя где-то на рынке, возможно, и существует иная дешёвая военная техника, но в какой-то момент становится действительно тяжело добиться совместимости и взаимодействия внутри системы», — пояснил Гольдфейн.

Его поездка была частью более широкомасштабного усилия американских властей, направленного на то, чтобы укрепить альянсы в Латинской Америке в то самое время, когда это регион пытается справиться с серий угроз в сфере безопасности, такими как наркоторговля, терроризм, экономический крах Венесуэлы, миграционный кризис.

В ходе двухдневного визита в Колумбию Гольдфейн встретился с местными министром обороны, главнокомандующим и главой ВВС, а также пообщался со студентами одного из военных учебных заведений.

«Когда дело доходит до Китая и России, мы рассчитываем на сотрудничество там, где у нас есть возможность, и даём агрессивный отпор там, где должны, — подчеркнул Гольдфейн. — Мы внимательно следим за их деятельностью на мировой арене, но также мы несомненно следим за их деятельностью в Латинской Америке».

По словам экспертов, тем самым США признают, что Китай и Россия потихоньку оказывают экономическое и военное влияние на Латинскую Америку. Так, КНР — мастер использовать торговлю и прямые экономические инвестиции ради геополитических целей. Пекином руководит желание получить доступ к обширным запасам нефти, имеющейся в этом регионе. Для пяти латиноамериканских стран Китай уже стал главным поставщиком чёрного золота.

Россию в Латинской Америке считают менее серьёзным игроком, однако она регулярно получает миллиарды долларов за счёт продажи вооружений странам этого региона.

Как утверждают аналитики, и Москва, и Пекин используют свои торговые связи для поддержки режимов в таких странах, как Венесуэла, Никарагуа, Боливия, которые нарушают права человека и враждебно настроены по отношению к США. Таким образом Россия и Китай стремятся подорвать влияние Соединённых Штатов в регионе.