Guardian: США призвали Мадуро уйти, не дожидаясь результатов выборов

Многие ведущие американские политики выступили с критикой прошедших в Венесуэле выборов президента, пишет The Guardian. Так, ещё до оглашения итогов голосования представительство США заявило, что выборы «оскорбляют демократию», а действующий глава государства Николас Мадуро «должен уйти», отмечает британское издание.

Соединённые Штаты осудили прошедшие в Венесуэле выборы президента, назвав их «оскорблением демократии». Лидеры оппозиции назвали голосование «обманом с предсказуемыми результатами», а низкая явка омрачила «фиесту» действующего главы государства Николаса Мадуро, пишет The Guardian.

По всей стране работали 34 тыс. избирательных участков, которые должны были закрыться в 6 вечера. Однако с наступлением темноты государственный телеканал Telesur объявил, что выборы будут продолжаться, «пока не проголосуют все дожидающиеся своей очереди люди».

Ещё до закрытия избирательных участков представительство США при ООН дало понять, что не собирается признавать результаты. «Сегодняшние так называемые выборы в Венесуэле оскорбляют демократию… Мадуро пора уйти», — заявили американские чиновники.

Президент Чили Себастьян Пиньера написал в Twitter, что, «как и большинство демократических стран», не признаёт выборы. «Голосование в Венесуэле не отвечают минимальным стандартам настоящей демократии. Они не являются честными и не представляют свободную и суверенную волю венесуэльского народа», — подчеркнул политик.

Госсекретарь США Майк Помпео также прокомментировал президентские выборы в Венесуэле. «Фиктивное голосование ничего не изменит. Нам нужно, чтобы венесуэльский народ управлял своей страной… страной, которая так много может предложить миру», — поделился ведущий американский дипломат.

К растущему хору критики присоединился американский сенатор-республиканец Марко Рубио. «Диктатор Николас Мадуро никого не обманет. Мир видел этот фарс и поддерживает народ Венесуэлы в его борьбе за возвращение демократической страны», — написал политик в своём микроблоге.

Штаб главного оппонента Мадуро Анри Фалькона зафиксировал более 900 случаев нарушений, включая подкуп избирателей. Однако действующий президент решил преуменьшить значение этих обвинений, назвав их «незначительными событиями», которые не повлияли на общий результат. Он также назвал международную критику частью агрессивной кампании, которую проводит «ку-клукс-клановое правительство Соединённых Штатов».

В своём телевыступлении накануне голосования Мадуро отверг утверждения, что Венесуэла находится «в разрушенном состоянии». По его словам, подобные заявления являются частью грязной кампании, которая призвана сместить его правительство.

«Вместо того чтобы подвергать нападкам Венесуэлу, почему бы им не заняться гуманитарным кризисом в Африке, безработицей, голодом, нищетой, отсутствием образования и услуг? Почему бы им не разобраться с убийством десятков мужчин и женщин в Газе, которые сражаются за свою землю в Палестине?» — риторически поинтересовался президент.