Euronews: Мадуро переизбран на пост президента Венесуэлы, несмотря на бойкот оппозиции

Николас Мадуро вновь был избран президентом Венесуэлы, получив почти втрое больше голосов, чем его основной соперник. Об этом объявил Национальный избирательный совет после обработки 90% бюллетеней. При этом явка составила всего около 46%, поскольку оппозиция решила бойкотировать президентские выборы, передаёт Euronews.

Действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро одержал победу на прошедших в воскресенье президентских выборах. Об этом сообщил Национальный избирательный совет страны. По данным совета, обработано уже более 90% бюллетеней.

Исходя из результатов этой обработки, Мадуро заручился поддержкой почти шести миллионов избирателей. Его основной соперник Энри Фалькон получил чуть менее двух миллионов голосов.

Явка при этом составила немногим более 46%, а право голоса наличествует у более чем 20 миллионов венесуэльцев. Крупнейшие оппозиционные партии выборы бойкотировали.

На прошлых выборах, состоявшихся пять лет назад, Мадуро победил своего тогдашнего соперника Энрике Каприлеса с минимальным разрывом. Тогда в голосовании приняли участие более 80 процентов избирателей.

Дата выхода в эфир 20 мая 2018 года.