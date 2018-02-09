El País: Европарламент призывает к расширению санкций против Венесуэлы

Европейский парламент настаивает на необходимости расширения действующих в отношении Венесуэлы санкций, в том числе включения в санкционный список президента страны Николаса Мадуро, передаёт El País. По мнению депутатов Европарламента, под санкции должны подпасть все, кто «несёт ответственность за обострение кризиса в политической, социальной, экономической и гуманитарной ситуации» в стране.

Европейский союз ужесточает тон в отношении Венесуэлы, находясь в замешательстве относительно очередного провала диалога между правительством и оппозицией, передаёт El País. В этот четверг Европарламент принял жёсткую резолюцию, призывая включить президента Венесуэлы Николаса Мадуро в санкционный список за репрессии. Под введённые в конце января санкции подпали семь высокопоставленных венесуэльских чиновников, но среди них не было Мадуро.

Как отмечает издание, хотя резолюция и не имеет обязательной силы, она свидетельствует о разочаровании, которое царит в ЕС в связи с отсутствием результатов политического диалога на фоне ухудшения экономической и социальной ситуаций в стране.

Помимо призыва к введению дополнительных санкций, резолюция выражает «решительное осуждение» изгнания испанского посла в Каракасе Хесуса Сильвы. При этом в самой Испании утверждают, что поддерживают ужесточение санкций, настаивая на том, что оно должно быть обратимым в случае заключения соглашения между правительством Венесуэлы и оппозиционными силами страны.

El País отмечает: хотя это не первый раз, когда Европейский парламент предупреждает о непростой политической ситуации в Венесуэле, впервые тон, которым он это делает, оказывается столь суровым. Так, резолюция не только приветствует уже принятые санкции, предполагающие запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории союза, но и призывает к их расширению на тех, кто «несёт ответственность за обострение кризиса в политической, социальной, экономической и гуманитарной ситуации» в Венесуэле. Среди назначенных ответственными фигурируют Мадуро, вице-президент Тарек Эль-Айссами, а также члены военного командования и правительства, включая их родственников.

Кроме того, Брюссель намерен принять «дополнительные экономические и дипломатические меры», в частности, против государственной нефтегазовой компании Венесуэлы «Петролеос де Венесуэла».

При этом депутаты Европарламента призывают Международный уголовный суд расследовать «нарушения прав человека со стороны режима Венесуэлы».

Как сообщает El País, резолюция была принята всего через несколько часов после того, как национальный избирательный совет Венесуэлы назначил 22 апреля датой президентских выборов, несмотря на то, что правительство и оппозиция так и не подписали соглашение, которое включало бы дату и гарантии их проведения.

Европарламент также настаивает на принятии «жизнеспособного графика проведения выборов», вслед за чем констатирует нестабильность внутренней ситуации, а также призывает положить конец насилию и гуманитарному кризису в стране и освободить политических заключенных. При этом он продолжает настаивать на предложении, от которого, однако, не было толку и в предыдущих случаях, — отправить делегацию Европарламента в Каракас, сообщает издание.

22 января ЕС официально оформил введение санкций против семи представителей режима Мадуро. Среди тех, кто подпал под санкции, оказались: замглавы Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо, председатель Верховного суда Майкель Морено и министр внутренних дел и юстиции Нестор Реверол. А в ноябре 2017 года ЕС одобрил эмбарго на поставку оружия, а также оборудования, которое может быть использовано для репрессий в отношении населения Венесуэлы.

При этом в Брюсселе настаивают, что санкции могут быть отменены, если ситуация в стране улучшится, отмечает El País.