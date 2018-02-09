BuzzFeed
BuzzFeed: русские тролли в Tumblr ругали Клинтон и заступались за темнокожих
Российские тролли в своих постах в службе микроблогов Tumblr называли Хиллари Клинтон «монстром», высказывались в поддержку Берни Сандерса, а также выступали против расовой несправедливости и полицейской жестокости в США, выяснил Buzzfeed. Найти русский след в очередной медиа-платформе изданию помог аналитик из Колумбийского университета Джонатан Олбрайт.
BuzzFeed: взлёт популярности крамольного хештега не удалось приписать «российским ботам»
Американские конгрессмены потребовали у Twitter объяснений, как хештег #ReleaseTheMemo, призывающий к публикации секретного доклада о не вполне законной деятельности ФБР, мог так быстро оказаться в топе. И хотя политики по традиции попытались обвинить во всём «российских ботов», эксперты утверждают, что те вряд ли сыграли большую роль в распространении тега, да и отличать их от американских «коллег» всё сложнее.
BuzzFeed: в новом году США от переговоров с Россией не откажутся
Как сообщили BuzzFeed собственные источники, в январе должны состояться переговоры между главкомом сил НАТО в Европе Кёртисом Скапаротти и российским главой Генштаба Валерием Герасимовым. Издание отмечает, что прежде американской стороной был наложен запрет на общение такого рода, но отношения скатились до столь низкого уровня, что США решили его отменить.
BuzzFeed: в программном обеспечении ФБР завёлся «российский код»
ФБР и тысячи других агентств пользуются программным обеспечением для распознавания отпечатков пальцев, которое содержит код, якобы разработанный российской компанией, сообщает BuzzFeed. Таким образом, считает издание, русские хакеры могли получить доступ к компьютерным системам ведомств, отвечающих за национальную безопасность США.
BuzzFeed рассказал американцам, как спасти День благодарения от русских
Даже в День благодарения американцам нельзя расслабляться и предаваться традиционному безудержному обжорству за праздничным столом, предупреждает BuzzFeed. «Русская пропаганда» не дремлет — вместо любимой индейки кто-то может случайно съесть борщ с пирогами или вовсе рассориться с семьёй из-за политики. Автор статьи предлагает несколько ироничных советов, чтобы защитить себя от «русской угрозы» в любимый праздник американцев.
BuzzFeed объяснил, почему США не спешат поставлять оружие Украине
Советники президента США Дональда Трампа продвигают идею о необходимости поставок оружия Украине, сообщает BuzzFeed. Сам президент США пока не занял определённой позиции, однако его окружение надеется склонить Трампа к принятию решения обещанием денежной выгоды для американской стороны. Сама дискуссия по этому вопросу может быть попыткой бюрократов из Комитета национальной безопасности загнать американского лидера в угол, уверены эксперты.
BuzzFeed: в окружении Трампа не всем по душе его новая встреча с Путиным
Решение Дональда Трампа встретиться с Владимиром Путиным во Вьетнаме пришлось по нраву далеко не всем его советникам, пишет BuzzFeed. Как отмечает издание, они опасаются косых взглядов из-за идущего расследования предполагаемых связей Трампа с Россией. Кроме того, некоторые эксперты считают, что Москва принципиально не готова идти на какие-либо уступки, что делает переговоры бессмысленными.
BuzzFeed: Twitter предлагал RT приобрести 15% от всей рекламы во время президентских выборов в США
Телеканал RT рассматривался компанией Twitter в качестве одного из главных потенциальных рекламодателей в ходе президентских выборов в США, пишет BuzzFeed. Но если в ходе предвыборной кампании 2016 года Twitter активно убеждал RT вложиться в рекламу, на прошлой неделе он резко пересмотрел свою позицию и объявил, что больше никакой рекламы с принадлежащих RT аккаунтов не будет.
BuzzFeed: на выборах Собчак поможет британское пиар-агентство
Ксения Собчак наняла британскую пиар-компанию, чтобы она занималась освещением её предвыборной кампании в западных СМИ. Однако, как стало известно BuzzFeed News, если окажется, что Собчак связана с Кремлём, то эта фирма своё сотрудничество с ней обещает прекратить.
BuzzFeed: Клинтон сравнила «российское вмешательство» в выборы с терактами 11 сентября
«Российское вмешательство» в президентские выборы 2016 года в Соединённых Штатах стало «кибернетическим 11 сентября», — об этом, как пишет BuzzFeed, заявила экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, ссылаясь на мнения экспертов. При этом она также подчеркнула, что угроза со стороны России всё ещё сохраняется.
BuzzFeed: США и Россия договорились о «скромной разрядке» на закулисных переговорах
Некоторое улучшение отношений США и РФ последовало по результатам встречи госсекретаря Тиллерсона и министра иностранных дел Лаврова, пишет BuzzFeed. Переговоры состоялись за закрытыми дверями, и их содержание не разглашалось, однако источники сообщили изданию, что Тиллерсон в частности поддержал идею встречи высокопоставленных военных двух стран для координации действий в Сирии.