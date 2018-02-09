BuzzFeed: русские тролли в Tumblr ругали Клинтон и заступались за темнокожих Российские тролли в своих постах в службе микроблогов Tumblr называли Хиллари Клинтон «монстром», высказывались в поддержку Берни Сандерса, а также выступали против расовой несправедливости и полицейской жестокости в США, выяснил Buzzfeed. Найти русский след в очередной медиа-платформе изданию помог аналитик из Колумбийского университета Джонатан Олбрайт. 9 февраля 2018 BuzzFeed

BuzzFeed: взлёт популярности крамольного хештега не удалось приписать «российским ботам» Американские конгрессмены потребовали у Twitter объяснений, как хештег #ReleaseTheMemo, призывающий к публикации секретного доклада о не вполне законной деятельности ФБР, мог так быстро оказаться в топе. И хотя политики по традиции попытались обвинить во всём «российских ботов», эксперты утверждают, что те вряд ли сыграли большую роль в распространении тега, да и отличать их от американских «коллег» всё сложнее. 25 января 2018 BuzzFeed

BuzzFeed: в новом году США от переговоров с Россией не откажутся Как сообщили BuzzFeed собственные источники, в январе должны состояться переговоры между главкомом сил НАТО в Европе Кёртисом Скапаротти и российским главой Генштаба Валерием Герасимовым. Издание отмечает, что прежде американской стороной был наложен запрет на общение такого рода, но отношения скатились до столь низкого уровня, что США решили его отменить. 9 января 2018 BuzzFeed

BuzzFeed: в программном обеспечении ФБР завёлся «российский код» ФБР и тысячи других агентств пользуются программным обеспечением для распознавания отпечатков пальцев, которое содержит код, якобы разработанный российской компанией, сообщает BuzzFeed. Таким образом, считает издание, русские хакеры могли получить доступ к компьютерным системам ведомств, отвечающих за национальную безопасность США. 27 декабря 2017 BuzzFeed

BuzzFeed рассказал американцам, как спасти День благодарения от русских Даже в День благодарения американцам нельзя расслабляться и предаваться традиционному безудержному обжорству за праздничным столом, предупреждает BuzzFeed. «Русская пропаганда» не дремлет — вместо любимой индейки кто-то может случайно съесть борщ с пирогами или вовсе рассориться с семьёй из-за политики. Автор статьи предлагает несколько ироничных советов, чтобы защитить себя от «русской угрозы» в любимый праздник американцев. 24 ноября 2017 BuzzFeed

BuzzFeed объяснил, почему США не спешат поставлять оружие Украине Советники президента США Дональда Трампа продвигают идею о необходимости поставок оружия Украине, сообщает BuzzFeed. Сам президент США пока не занял определённой позиции, однако его окружение надеется склонить Трампа к принятию решения обещанием денежной выгоды для американской стороны. Сама дискуссия по этому вопросу может быть попыткой бюрократов из Комитета национальной безопасности загнать американского лидера в угол, уверены эксперты. 23 ноября 2017 BuzzFeed

BuzzFeed: в окружении Трампа не всем по душе его новая встреча с Путиным Решение Дональда Трампа встретиться с Владимиром Путиным во Вьетнаме пришлось по нраву далеко не всем его советникам, пишет BuzzFeed. Как отмечает издание, они опасаются косых взглядов из-за идущего расследования предполагаемых связей Трампа с Россией. Кроме того, некоторые эксперты считают, что Москва принципиально не готова идти на какие-либо уступки, что делает переговоры бессмысленными. 8 ноября 2017 BuzzFeed

BuzzFeed: Twitter предлагал RT приобрести 15% от всей рекламы во время президентских выборов в США Телеканал RT рассматривался компанией Twitter в качестве одного из главных потенциальных рекламодателей в ходе президентских выборов в США, пишет BuzzFeed. Но если в ходе предвыборной кампании 2016 года Twitter активно убеждал RT вложиться в рекламу, на прошлой неделе он резко пересмотрел свою позицию и объявил, что больше никакой рекламы с принадлежащих RT аккаунтов не будет. 2 ноября 2017 BuzzFeed

BuzzFeed: на выборах Собчак поможет британское пиар-агентство Ксения Собчак наняла британскую пиар-компанию, чтобы она занималась освещением её предвыборной кампании в западных СМИ. Однако, как стало известно BuzzFeed News, если окажется, что Собчак связана с Кремлём, то эта фирма своё сотрудничество с ней обещает прекратить. 22 октября 2017 BuzzFeed

BuzzFeed: Клинтон сравнила «российское вмешательство» в выборы с терактами 11 сентября «Российское вмешательство» в президентские выборы 2016 года в Соединённых Штатах стало «кибернетическим 11 сентября», — об этом, как пишет BuzzFeed, заявила экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, ссылаясь на мнения экспертов. При этом она также подчеркнула, что угроза со стороны России всё ещё сохраняется. 17 октября 2017 BuzzFeed