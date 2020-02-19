«Оно в платье» — BuzzFeed припомнил Блумбергу нелестные речи о трансгендерах

Предвыборный штаб Майкла Блумберга выпустил ролик, в котором рассказывается о том, что кандидата в президенты США волнуют проблемы ЛГБТ-сообщества. Но в прошлом политик неоднократно давал критичные оценки трансгендерам и указывал на то, что вопрос об их правах мало интересует среднестатистического американца, сообщает BuzzFeed.

Предвыборный штаб Майкла Блумберга выпустил ролик, в котором рассказывается о том, как бывший мэр Нью-Йорка сочувствует ЛГБТ-сообществу. Однако прошлые заявления политика свидетельствуют об обратном, пишет BuzzFeed.

К примеру, меньше года назад на одном из деловых форумов в Манхэттене Блумберг весьма нелестно отзывался о трансгендерах и их правах. Он настаивал, что этот вопрос может оказаться «токсичным» для кандидата в президенты, который хочет добиться поддержки Средней Америки.

«Если во время президентских выборов ваше выступление посвящено какому-то парню, одевающемуся в платье, и тому, может ли он, она или оно ходить в раздевалку с их (избирателей. — ИноТВ) дочерями, то для большинства людей — это проигрышный вариант», — заявил Блумберг.

Он предположил, что демократы, стремящиеся в Белый дом, должны следовать умеренным курсом, чтобы привлечь на свою сторону центральные штаты, и, в самую первую очередь, игнорировать разговоры о трансгендерах. Ведь, по мнению Блумберга, именно либеральная позиция противников Дональда Трампа привела к его победе в 2016 году.

«И чтобы вы могли понять, откуда появился такой человек, как Трамп. Стоит взглянуть на Демократическую партию, чтобы понять, как далеко влево она ушла. Ещё два года назад на их стороне не было никого, кто занимал бы такую позицию. А сегодня практически все кандидаты в президенты от Демократической партии стали такими прогрессивными! Я не знаю, что значит прогрессивный», — говорил Блумберг.

С аналогичными комментариями политик выступал в 2016 году во время обсуждения закона против трансгендеров, принятый в Северной Каролине. «Если вы хотите узнать, насколько хороший из человека продавец, поручите ему отправиться на Средний Запад, выбрать там городок и продать его жителям идею, что какой-то мужик в платье должен быть в раздевалке с их дочерями», — заявлял экс-мэр Нью-Йорка.

Не так давно Блумберг вступил в президентскую гонку от Демпартии. Он потратил на рекламную кампанию $400 млн., что, согласно последним данным, помогло ему получить 19% поддержки среди демократов.

В то же время он подвергся критике за свои прошлые взгляды о расе и поле. The Washington Post сообщила о нескольких судебных процессах с участием Блумберга о дискриминации женщин, в том числе об одном случае, когда он якобы велел беременной сотруднице «убить» её плод.

Блумберг также вступался за нью-йоркскую полицию, которая останавливала и обыскивала темнокожих горожан. Он заявлял, что стражи правопорядка действовали правильно, потому что именно в районах проживания меньшинств«происходят все преступления». Позже политик выразил сожаление и принёс извинения за свои слова, напоминает BuzzFeed.