Intercept: штаб Блумберга использовал для агитации электората труд заключённых

Новостному сайту The Intercept стало известно, что представители кандидата в президенты от демократов Майкла Блумберга через третью сторону использовали для агитации тюремный колл-центр. В предвыборном штабе нью-йоркского мультимиллиардера подтвердили эту информацию и сказали, что после запроса издания прекратили работу с субподрядчиком.

Бывший мэр Нью-Йорка и кандидат в президенты США от Демократической партии Майкл Блумберг, состояние которого оценивается в $54 млрд, использовал для агитации труд заключённых. Информацию об этом The Intercept предоставил анонимный источник.

Представители политика через третью сторону заключили контракт с компанией ProCom, которая управляет колл-центрами, в том числе теми, что работают в двух тюрьмах штата Оклахома. Контингент по крайней мере одного из этих исправительных учреждений делал звонки от имени предвыборного штаба Блумберга, отмечает издание.

По данным The Intercept, заключённые женской тюрьмы нестрого режима Dr. Eddie Warrior Correctional Center по телефону агитировали жителей Калифорнии голосовать за Блумберга. В конце беседы работницы колл-центра обязаны были сказать, что их звонок оплачен предвыборным штабом миллиардера. Но при этом они не раскрывали, что звонят из-за решётки.

Штаб Блумберга подтвердил изданию, что такая договорённость существовала. «Мы не знали об этом и никогда бы такго не допустили, — сказала представитель миллиардера Джули Вуд. — Мы не верим в подобную практику, и теперь мы прекратили наши отношения с этим субподрядчиком».

По словам представителей штаба Блумберга, они не имели никакого представления о договорённости между ProCom и неназываемой третьей стороной до запроса The Intercept. После они разорвали отношения с этой компанией и попросили поставщиков лучше проверять субподрядчиков в будущем.

«Использование труда заключённых — это продолжающаяся эксплуатация находящихся под стражей людей, у которых фактически нет возможностей получить работу или заработать деньги, кроме тех, что им предоставляет тюремная администрация», — считает правозащитник Алекс Фридманн.

Основатель ProCom Джон Скаллан заявляет, что его компания выплачивает минимальную заработанную плату — в Оклахоме она составляет $7,25 в час — Департаменту исправительных учреждений, который затем платит заключённым, работающим в колл-центрах. В то же время на сайте самого Департамента говорится, что максимальный месячный оклад заключённого не превышает $27.

Скаллан настаивает, что заключённые, которые работают на ProCom, получают гораздо больше. «Я могу вам однозначно сказать, что это не про нас. Некоторые из них зарабатывают столько в день», — заверяет бизнесмен.

Департамент исправительных учреждений Оклахомы не ответил на многочисленные просьбы The Intercept прояснить противоречивые данные об оплате труда. Ведомство также не стало отвечать на вопросы о договоре ProCom со штабом Блумберга.

С опозданием вступивший в предвыборную гонку Блумберг уже «вбухал» $76 млн в телевизионную рекламу. По некоторым оценкам, бизнесмен может потратить несколько миллиардов долларов на свою «рискованную попытку занять Белый дом», отмечает издание.

Труд заключённых как минимум уже один раз использовался на федеральных выборах. В 1994 году республиканец Джек Меткалф прибегал к услугам тюремных колл-центров и в результате был избран в конгресс, где прослужил три срока, обращает внимание The Intercept.

По мнению Фридмана, предвыборный штаб Блумберга несёт ответственность за соглашение с Procom в любом случае, знал он о договорённости или нет. «Вполне возможно, они не знали. Но точно так же можно говорить, что супермаркеты, делающие одежду на юго-востоке Азии, не знают о том, что 5-летние шьют для них футбольные мячи. Разве они не должны знать? Разве они не должны иметь какое-то представление о потоке поставок или о том, что творится на нижнем уровне этого потока поставок?» — риторически спрашивает правозащитник.