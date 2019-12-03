Fox: штаб Трампа отказал в аккредитации новостному агентству Блумберга из-за его предвзятости

Избирательный штаб Трампа объявил о том, что запретит Bloomberg News присутствовать на своих мероприятиях. На прошлой неделе эта организация объявила о том, что не станет проводить расследования в отношении Майкла Блумберга и его соперников-демократов в ходе праймериз.

«Но мы продолжим проводить расследование в отношении администрации Трампа», — сообщили в Bloomberg News.

Избирательный штаб Трампа в своём заявлении отметил, цитата: «Поскольку они открыто объявили о своей предвзятости, избирательный штаб Трампа более не будет выдавать представителям Bloomberg News аккредитацию на митинги и прочие мероприятия штаба. Мы в каждом конкретном случае будем решать, вступать ли в общение с отдельными журналистами и отвечать ли на запросы от Bloomberg News».

По-моему, они создали себе столько проблем.

Крис, давайте начнём с вас, поскольку вы также из новостной организации и вам приходится принимать решения. Получается, что они говорят: мы не будем вести расследование в отношении него или его противников. Но они оставили возможность для проведения расследований в отношении президента Трампа.

ГОСТЬ ПРОГРАММЫ: И республиканцев.

Большей предвзятости и быть не может.

КРИС БЕДФОРД, главный редактор The Daily Caller: Мы должны разобраться, кто именно его (Майкла Блумберга. — ИноТВ) противники. Относится ли Дональд Трамп к числу его противников? Если да, наш корреспондент Эндрю Керр, который занимается журналистскими расследованиями, пытается выяснить, не нарушает ли это правила подачи политической информации в ходе предвыборной кампании. Поскольку нельзя освещать лишь какого-то одного оппонента и одну точку зрения. Так как выходит, что вы оказываете содействие.

Так что если Дональд Трамп рассматривается как оппонент, — а, по-моему, он определённо является оппонентом, — то тут у них нарушение. У новостных организаций всегда существуют колебания, сомнения по поводу того, что мы с этической точки зрения можем освещать, каковы пределы нашей деятельности. Я с пониманием отношусь к этой ситуации.

Ведь я знаю, что там есть журналисты, которые хотят поучаствовать в предвыборном шоу. Я знаю, что там есть и те, кто хочет освещать демократов. И думаю, что они (Bloomberg News. — ИноТВ) совершили серьёзную ошибку.

Это глупейший в истории компромисс.

Дата выхода в эфир 02 декабря 2019 года.