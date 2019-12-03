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Fox: штаб Трампа отказал в аккредитации новостному агентству Блумберга из-за его предвзятости

Материал представлен в переводе ИноТВ
Поскольку Майкл Блумберг решил участвовать в президентской гонке, его информагентство Bloomberg News пошло на глупейший компромисс, передаёт Fox News. Оно сообщило, что не будет проводить расследование в отношении него и его оппонентов-демократов, но при этом продолжит расследовать деятельность администрации Дональда Трампа. В результате предвыборный штаб нынешнего президента США заявил о том, что лишает аккредитации журналистов Bloomberg News за предвзятость.
Избирательный штаб Трампа объявил о том, что запретит Bloomberg News присутствовать на своих мероприятиях. На прошлой неделе эта организация объявила о том, что не станет проводить расследования в отношении Майкла Блумберга и его соперников-демократов в ходе праймериз.
 
«Но мы продолжим проводить расследование в отношении администрации Трампа», — сообщили в Bloomberg News.
 
Избирательный штаб Трампа в своём заявлении отметил, цитата: «Поскольку они открыто объявили о своей предвзятости, избирательный штаб Трампа более не будет выдавать представителям Bloomberg News аккредитацию на митинги и прочие мероприятия штаба. Мы в каждом конкретном случае будем решать, вступать ли в общение с отдельными журналистами и отвечать ли на запросы от Bloomberg News».
 
По-моему, они создали себе столько проблем.
 
Крис, давайте начнём с вас, поскольку вы также из новостной организации и вам приходится принимать решения. Получается, что они говорят: мы не будем вести расследование в отношении него или его противников. Но они оставили возможность для проведения расследований в отношении президента Трампа.
 
ГОСТЬ ПРОГРАММЫ: И республиканцев.
 
Большей предвзятости и быть не может.
 
КРИС БЕДФОРД, главный редактор The Daily Caller: Мы должны разобраться, кто именно его (Майкла Блумберга. — ИноТВ) противники. Относится ли Дональд Трамп к числу его противников? Если да, наш корреспондент Эндрю Керр, который занимается журналистскими расследованиями, пытается выяснить, не нарушает ли это правила подачи политической информации в ходе предвыборной кампании. Поскольку нельзя освещать лишь какого-то одного оппонента и одну точку зрения. Так как выходит, что вы оказываете содействие.
 
Так что если Дональд Трамп рассматривается как оппонент, — а, по-моему, он определённо является оппонентом, — то тут у них нарушение. У новостных организаций всегда существуют колебания, сомнения по поводу того, что мы с этической точки зрения можем освещать, каковы пределы нашей деятельности. Я с пониманием отношусь к этой ситуации.
 
Ведь я знаю, что там есть журналисты, которые хотят поучаствовать в предвыборном шоу. Я знаю, что там есть и те, кто хочет освещать демократов. И думаю, что они (Bloomberg News. — ИноТВ) совершили серьёзную ошибку.
 
Это глупейший в истории компромисс.
 
Дата выхода в эфир 02 декабря 2019 года.
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