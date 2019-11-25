Politico: американский миллиардер Майкл Блумберг начал президентскую кампанию

Майкл Блумберг объявил о старте своей избирательной кампании на пост президента Соединённых Штатов, опубликовав рекламный видеоролик, пишет Politico. В нём миллиардер и основатель компании Bloomberg LP рассказывает об истории своего успеха и критикует Дональда Трампа за укрывательство от налогов.

В воскресенье Майкл Блумберг объявил о начале своей избирательной кампании на пост президента США, присоединившись со своими немногочисленными сторонниками и неограниченным банковским счётом к многочисленным кандидатам от Демократической партии, сообщает Politico. О своём решении 77-летный бывший мэр Нью-Йорка сообщил в онлайн-видео, половина которого представляет собой личную историю, а половина — нападки на президента Трампа.

«Я баллотируюсь на пост президента, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку, — цитирует американская газета его слова. — Мы не можем позволить ещё четыре года опрометчивости и неэтичного поведения Трампа. Он представляет экзистенциальную угрозу нашей стране и её ценностям. Если он получит ещё один срок, мы можем уже никогда не восстановиться».

Как напоминает издание, Блумберг стал одним из самых богатых людей на планете благодаря успешной финансово-новостной компании. Затем он три срока оставался мэром Нью-Йорка, а в 2014 году Елизавета II пожаловала ему рыцарское звание. Однако в опубликованном видео рассказывается о воспитании будущего мэра в Медфорде: выходцу из среднего класса, ему пришлось отдавать все силы для учёбы в университете и строить свой бизнес, Bloomberg LP, с нуля. Блумберг и Трамп оба богаты и живут на Манхеттене: в видеоролике противопоставляется их финансовая политика. На фоне Trump Tower рассказчик говорит о стране, где «богатые будут платить более высокие налоги, а испытывающий трудности средний класс получит свою справедливую долю», неявно критикуя президента, который отказывается предоставлять свою налоговую декларацию через год после того, как его обвинили в уклонении от налогов. В отличие от него Блумберг регулярно публиковал свои налоговые декларации на посту мэра.

Отмечается, что бизнесмен, чьё состояние оценивается в $54,1 млрд, планирует отказаться от соревнования в штатах, где голосуют рано, а вместо этого сосредоточиться на 3 марта, когда будут голосовать 15 штатов. Его помощники верят, что такая стратегия поможет ему приобрести сторонников на территориях с большим числом делегатов, которые не рассматривают другие кандидаты, сосредоточившие свою энергию на Айове, Нью-Хэмпшире, Южной Каролине и Неваде.

Блумберг за свою жизнь несколько раз менял партии, чтобы реализовать политические амбиции, и теперь он собирается проводить всеобщую избирательную кампанию, одновременно пытаясь завоевать демократов. Чтобы убедить американцев, что он лучше всех подходит для свержения Трампа, бизнесмен потратит своё собственное состояние: недавно он объявил, что $100 млн пойдут на рекламу, направленную против президента в штатах, которые демократы хотят переманить на свою сторону в следующем году.