Politico: американский миллиардер Майкл Блумберг начал президентскую кампанию
В воскресенье Майкл Блумберг объявил о начале своей избирательной кампании на пост президента США, присоединившись со своими немногочисленными сторонниками и неограниченным банковским счётом к многочисленным кандидатам от Демократической партии, сообщает Politico. О своём решении 77-летный бывший мэр Нью-Йорка сообщил в онлайн-видео, половина которого представляет собой личную историю, а половина — нападки на президента Трампа.
Блумберг за свою жизнь несколько раз менял партии, чтобы реализовать политические амбиции, и теперь он собирается проводить всеобщую избирательную кампанию, одновременно пытаясь завоевать демократов. Чтобы убедить американцев, что он лучше всех подходит для свержения Трампа, бизнесмен потратит своё собственное состояние: недавно он объявил, что $100 млн пойдут на рекламу, направленную против президента в штатах, которые демократы хотят переманить на свою сторону в следующем году.
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