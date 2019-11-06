CBS News: они вернутся — агентство кибербезопасности США предостерегло о желании России вмешаться в выборы 2020 года

Глава агентства кибербезопасности и охраны инфраструктуры Крис Кребс предупредил, что Россия вмешается в выборы президента 2020 года, стремясь подорвать американскую демократию, передаёт CBS News. При этом Кребс отметил, что Министерство внутренней безопасности США активно работает над обеспечением безопасности выборов.

Менее чем за год до очередных президентских выборов в США, в стране всё ещё существуют опасения относительно иностранного вмешательства, пишет CBS News со ссылкой на главу агентства кибербезопасности и охраны инфраструктуры Криса Кребса.

«Россия будет продолжать пытаться дестабилизировать нашу форму правления и наш образ жизни в целом», — заявил чиновник, отметив, что страна стремится подорвать американскую демократию.

«Они вернутся. Они пытаются проникнуть в наши головы. Они пытаются взломать наши мозги, так сказать, и, в конце концов, заставить нас потерять веру в наши способы управления», — добавил Кребс.

Так, он утверждает, что агентство, созданное после выборов 2016 года в рамках Министерства внутренней безопасности США, установило, что помимо осуществления кибератаки на Национальный комитет Демократической партии, Россия также нарушала безопасность избирательных систем на выборах в двух штатах.

При этом Кребс заверил, что в день выборов в 2020 году представители разведслужб, Министерства обороны и Федерального бюро расследований будут «делиться информацией в реальном времени».

В настоящий момент Министерство внутренней безопасности сотрудничает со всеми 50 штатами страны, помогая им обезопаситься от потенциального вмешательства и информируя о существующих угрозах безопасности.

К 2020 году министерство надеется обеспечить 92% голосов бумажной резервной копией. Кроме того, там активно взаимодействуют с социальными сетями, для того чтобы бороться с возможной дезинформацией.

При этом Кребс отметил, что, несмотря на некоторые сомнения относительно вмешательства России в выборы 2016 года, высказанные президентом Дональдом Трампом, указания в его агентство поступают непосредственно из Белого дома.

«Я получаю все указания из Белого дома — как я понимаю, напрямую из Овального кабинета — о том, что мне необходимо «убедиться, что безопасность выборов является приоритетом и защитить выборы 2020 года», — приводит CBS News слова чиновника.