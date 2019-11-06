CBS NEWS Оригинал

CBS News: они вернутся — агентство кибербезопасности США предостерегло о желании России вмешаться в выборы 2020 года

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Глава агентства кибербезопасности и охраны инфраструктуры Крис Кребс предупредил, что Россия вмешается в выборы президента 2020 года, стремясь подорвать американскую демократию, передаёт CBS News. При этом Кребс отметил, что Министерство внутренней безопасности США активно работает над обеспечением безопасности выборов.
CBS News: они вернутся — агентство кибербезопасности США предостерегло о желании России вмешаться в выборы 2020 года
Twitter

Менее чем за год до очередных президентских выборов в США, в стране всё ещё существуют опасения относительно иностранного вмешательства, пишет CBS News со ссылкой на главу агентства кибербезопасности и охраны инфраструктуры Криса Кребса.

«Россия будет продолжать пытаться дестабилизировать нашу форму правления и наш образ жизни в целом», — заявил чиновник, отметив, что страна стремится подорвать американскую демократию.
 
«Они вернутся. Они пытаются проникнуть в наши головы. Они пытаются взломать наши мозги, так сказать, и, в конце концов, заставить нас потерять веру в наши способы управления», — добавил Кребс.
 
Так, он утверждает, что агентство, созданное после выборов 2016 года в рамках Министерства внутренней безопасности США, установило, что помимо осуществления кибератаки на Национальный комитет Демократической партии, Россия также нарушала безопасность избирательных систем на выборах в двух штатах.
 
При этом Кребс заверил, что в день выборов в 2020 году представители разведслужб, Министерства обороны и Федерального бюро расследований будут «делиться информацией в реальном времени».
 
В настоящий момент Министерство внутренней безопасности сотрудничает со всеми 50 штатами страны, помогая им обезопаситься от потенциального вмешательства и информируя о существующих угрозах безопасности.
 
К 2020 году министерство надеется обеспечить 92% голосов бумажной резервной копией. Кроме того, там активно взаимодействуют с социальными сетями, для того чтобы бороться с возможной дезинформацией.
 
При этом Кребс отметил, что, несмотря на некоторые сомнения относительно вмешательства России в выборы 2016 года, высказанные президентом Дональдом Трампом, указания в его агентство поступают непосредственно из Белого дома.
 
«Я получаю все указания из Белого дома — как я понимаю, напрямую из Овального кабинета — о том, что мне необходимо «убедиться, что безопасность выборов является приоритетом и защитить выборы 2020 года», — приводит CBS News слова чиновника. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
CBS NEWS США Северная Америка
теги
выборы избирательная система президентские выборы Россия США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров