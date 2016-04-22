CNSNews.com
Главком НАТО в Европе: «Россия – величайшая угроза для США»
Россия представляет для США «самую большую угрозу», и Вашингтон должен дать «сигнал», что «агрессивные» действия Москвы против американских военных самолетов и кораблей не останутся без ответа, заявил командующий силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти. Кроме того, Скапаротти призвал разместить в Средиземном море американский авианосец для устрашения не только России, но и ИГ и Ирана, сообщает CNS News.
Трамп: «Было бы славно ладить с Россией»
Хорошие отношения с Москвой помогли бы Вашингтону в борьбе с мировыми угрозами, считает кандидат на пост президента США Дональд Трамп. Выступая на митинге в штате Айова, Трамп также заявил, что не намерен делать выпады в сторону Владимира Путина.
Маккейн: Из-за Обамы афганцам пришлось умолять Россию о помощи
Как заявил Джон Маккейн, «провальное лидерство» Барака Обамы создает вакуум, который готовы заполнить противники США, «особенно ревизионистская Россия и теократический Иран», сообщает CNSNews. В качестве примера американский сенатор привел ситуацию с Афганистаном. По его словам, поскольку американский президент сосредоточился на ограничении участия Америки в делах этой страны, афганские власти теперь обращаются за военной помощью к Москве.
«Противовес НАТО» вооружат еще на миллиард долларов
Приоритетной задачей ОДКБ под председательством России станет развитие сил быстрого реагирования и укрепление границ стран-участниц. На это организация собирается выделить 1 миллиард долларов, сообщает CNSNews.com. Помимо этого, ОДКБ внимательно следит за ситуацией на Украине.