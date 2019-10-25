CNSNews: 5 долларов спасут демократию — Байден призвал американцев скинуться на борьбу с российским вмешательством

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден написал в своём Twitter, что Россия вновь начала вмешиваться в американские выборы и теперь действует против его предвыборного штаба, сообщает CNSNews. При этом он также призвал американцев жертвовать деньги его фонду, который должен заняться борьбой против лжи и иностранного вмешательства.
Бывший вице-президент, а ныне кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опубликовал в своём аккаунте в Twitter видеообращение, в котором призывает американцев скинуться по 5$ на борьбу с иностранным вмешательством, сообщает CNSNews. К твиту также прикреплено видео, в котором политик говорит, что русские теперь взялись за него.
Once again, Putin and the Russians are interfering in the elections and trying to pick our president -- this time they're coming after me.
«Опять Путин и русские пытаются вмешаться в наши выборы и решить, кто станет президентом, — говорит Байден в видео. — И на этот раз я стал объектом их внимания. Поскольку Путин знает: если я стану президентом Соединённых Штатов, дням его тирании, его попыткам запугать США и страны Восточной Европы придёт конец. Он задира, такой же как президент (США. — ИноТВ). И мне известно, что он не хочет, чтобы я стал президентом. Но вот что я вам скажу: когда я стану президентом, всё поменяется».
В завершении видео он обращается к российскому лидеру: «Господин Путин, американский народ принимает решение на своих выборах, а не вы».
В самом твите при этом говорится следующее: «Российские Facebook-тролли вернулись. И на этот раз они выступили против моей предвыборной кампании. Мы не можем допустить повторения 2016 года».
Далее Байден призывает делать пожертвования его фонду.
«Внесите свою лепту в виде 5$ для того, чтобы отправить Путину послание, что на выборах решение принимает американский народ, а не он», — говорится в сообщении, к которому прикреплена ссылка на сайт фонда.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об утечке данных клиентов. По его словам, в Кремле знают, что банк «очень много и напряжённо работает» для предотвращения таких киберпреступлений.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём канале в Telegram сообщил, что военная полиция из региона начала выполнение задач по обеспечению безопасности населения и патрулированию территории, откуда выводятся курдские отряды самообороны и вооружение.
Президентская комиссия в установленном порядке рассмотрит прошение о помиловании гражданина Норвегии Фруде Берга, осуждённого в России за шпионаж, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Олег Диденко заявил, что в текущих условиях проведение выборов в Донбассе невозможно организовать с практической точки зрения из-за проблем безопасности и отсутствия необходимой правовой базы.
Действующий чемпион мира по боксу по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев ответил на вопрос, какой бы совет он хотел получить от чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв рассказал о сильных сторонах своего будущего соперника — обладателя поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканца Сауля Альвареса.
Музыкант Сергей Шнуров полагает, что человеку не обязательно много читать, чтобы добиться успеха в современной России. Об этом он заявил в ходе заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре на тему «Могут ли россияне вновь стать самой читающей нацией».
Глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал ситуацию вокруг капитального ремонта больницы в Амурской области, к которой прикреплены жители Тынды и окрестных территорий. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Российский президент Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам XXI Всемирного конгресса русской прессы отметил роль СМИ в борьбе с навязыванием пропагандистских мифов и стереотипных образов России.
МВД по Чечне сообщило о задержании на территории республики одного из участников перестрелки на хуторе Чернозубовка в Ростовской области, в результате которой погибли пять человек и ещё двое были ранены.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление экс-премьера Италии, президента Фонда международного сотрудничества Романо Проди о том, что наступил наиболее благоприятный момент для снятия санкций с России.
Выход США из ДРСМД может спровоцировать гонку вооружений не только в Европе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на совместной с белорусскими военными коллегии.