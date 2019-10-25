CNSNews: 5 долларов спасут демократию — Байден призвал американцев скинуться на борьбу с российским вмешательством

Бывший вице-президент, а ныне кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опубликовал в своём аккаунте в Twitter видеообращение, в котором призывает американцев скинуться по 5$ на борьбу с иностранным вмешательством, сообщает CNSNews. К твиту также прикреплено видео, в котором политик говорит, что русские теперь взялись за него.

Once again, Putin and the Russians are interfering in the elections and trying to pick our president -- this time they're coming after me.



Chip in $5 to send the message to Putin that the American people decide elections, not him: https://t.co/6ehaYAjgxA pic.twitter.com/o1GTKnizUY — Joe Biden (@JoeBiden) 23 октября 2019 г.

«Опять Путин и русские пытаются вмешаться в наши выборы и решить, кто станет президентом, — говорит Байден в видео. — И на этот раз я стал объектом их внимания. Поскольку Путин знает: если я стану президентом Соединённых Штатов, дням его тирании, его попыткам запугать США и страны Восточной Европы придёт конец. Он задира, такой же как президент (США. — ИноТВ). И мне известно, что он не хочет, чтобы я стал президентом. Но вот что я вам скажу: когда я стану президентом, всё поменяется».

В завершении видео он обращается к российскому лидеру: «Господин Путин, американский народ принимает решение на своих выборах, а не вы».

В самом твите при этом говорится следующее: «Российские Facebook-тролли вернулись. И на этот раз они выступили против моей предвыборной кампании. Мы не можем допустить повторения 2016 года».

Далее Байден призывает делать пожертвования его фонду.

«Внесите свою лепту в виде 5$ для того, чтобы отправить Путину послание, что на выборах решение принимает американский народ, а не он», — говорится в сообщении, к которому прикреплена ссылка на сайт фонда.