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CNSNews: 5 долларов спасут демократию — Байден призвал американцев скинуться на борьбу с российским вмешательством

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден написал в своём Twitter, что Россия вновь начала вмешиваться в американские выборы и теперь действует против его предвыборного штаба, сообщает CNSNews. При этом он также призвал американцев жертвовать деньги его фонду, который должен заняться борьбой против лжи и иностранного вмешательства.
CNSNews: 5 долларов спасут демократию — Байден призвал американцев скинуться на борьбу с российским вмешательством
Reuters
Бывший вице-президент, а ныне кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опубликовал в своём аккаунте в Twitter видеообращение, в котором призывает американцев скинуться по 5$ на борьбу с иностранным вмешательством, сообщает CNSNews. К твиту также прикреплено видео, в котором политик говорит, что русские теперь взялись за него.
 
 
«Опять Путин и русские пытаются вмешаться в наши выборы и решить, кто станет президентом, — говорит Байден в видео. — И на этот раз я стал объектом их вниманияПоскольку Путин знает: если я стану президентом Соединённых Штатов, дням его тирании, его попыткам запугать США и страны Восточной Европы придёт конец. Он задира, такой же как президент (США. — ИноТВ). И мне известно, что он не хочет, чтобы я стал президентом. Но вот что я вам скажу: когда я стану президентом, всё поменяется».
 
В завершении видео он обращается к российскому лидеру: «Господин Путин, американский народ принимает решение на своих выборах, а не вы».
 
В самом твите при этом говорится следующее: «Российские Facebook-тролли вернулись. И на этот раз они выступили против моей предвыборной кампании. Мы не можем допустить повторения 2016 года».
 
Далее Байден призывает делать пожертвования его фонду.
 
«Внесите свою лепту в виде 5$ для того, чтобы отправить Путину послание, что на выборах решение принимает американский народ, а не он», — говорится в сообщении, к которому прикреплена ссылка на сайт фонда. 
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