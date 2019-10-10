Fox News: Байден впервые призвал объявить импичмент Трампу — набирает политические очки

Выступая на предвыборном мероприятии в Нью-Гэмпшире, кандидат в президенты США Джо Байден впервые призвал объявить импичмент нынешнему главе Белого дома, передаёт Fox News. По мнению экспертов телеканала, таким образом Байден пытается повысить свои шансы на демократических праймериз.

Это, конечно же, бывший вице-президент и кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден, сейчас он произносит речь в Рочестере, штат Нью-Гэмпшир. Знаменательно то, что несколько секунд назад он впервые недвусмысленно призвал объявить президенту Трампу импичмент. Ранее он говорил, что следует провести расследование, что этот вопрос надо изучить, но теперь он заявляет, что пора на самом деле это сделать.



Об этом мы и поговорим с нашими экспертами. Мэтт Шлапп — председатель Американского консервативного союза, а Капри Кафаро — бывший сенатор штата Огайо от Демократической партии.



Я вот думаю, Капри, не потому ли он делает такие заявления, что в таком случае Элизабет Уоррен придётся отложить предвыборные мероприятия и сидеть в Вашингтоне, под объективами камер, накрепко связав себя с идеей импичмента? Ведь, по последним опросам, он (Байден. — ИноТВ) только что перестал быть лидером в предвыборной гонке. Что думаете вы?



КАПРИ КАФАРО, бывший сенатор штата Огайо: Думаю, то, что вы сейчас высказали, Мелисса, очень интересно. Я-то ведь сначала подумала лишь о том, что Джо Байден пытается сделать две вещи. Во-первых, включиться в борьбу прогрессистов, а во-вторых, занять более оборонительную позицию. Потому что его имя, конечно же, впутано в эту историю, нынешние разговоры демократов об импичменте имеют к нему прямое отношение. Речь ведь идёт об Украине и о попытках президента Трампа заполучить информацию о Джо Байдене в телефонных разговорах с украинскими официальными лицами.



При всём при этом, я думаю, ваша мысль очень интересна. Элизабет Уоррен — действующий сенатор США, и ей придётся сидеть на слушаниях и задавать вопросы. Но, думаю, впоследствии это… Для праймериз это замечательно, а вот для настоящих выборов, может быть, и нет. Так что, думаю, нам остаётся лишь сидеть и ждать. В данный момент, к сожалению, на всё смотрят сквозь призму политической борьбы.



Мэтт, я хочу сказать… Динь-динь-динь-динь! У Джо Байдена есть четыре веских причины, чтобы желать немедленного импичмента президента Трампа! Не так ли?



МЭТТ ШЛАПП, председатель Американского консервативного союза: Да. Я думаю, самый важный урок здесь… Причина, по которой Джо Байден сегодня впервые… Он не сказал: «Нам нужна процедура, чтобы установить, нужно ли объявлять импичмент президенту».



Да.



МЭТТ ШЛАПП: Он сказал, что следует объявить импичмент. Итак, здесь есть два момента. Во-первых, если посмотреть на штаты, где проходят самые ранние праймериз, президентская кампания Джо Байдена переживает серьёзный упадок. Не смотрите на общенациональные опросы, они попросту не имеют значения. Это всё суета. Он сильно сдал по отношению к Элизабет Уоррен и другим, включая Берни Сандерса. И ему нужно что-то сделать, чтобы показать электорату своей партии, что он истовый социалист.



Но во-вторых, и это действительно очень важно, демократы не хотят процедуры импичмента. Они не хотят расследования. Они не хотят проводить в палате представителей голосование, чтобы начать процесс и дать республиканцам право рассылать повестки и приводить собственные доводы о том, что Хантер Байден, Джо Байден и администрация (Обамы. — ИноТВ) делали все эти ужасные вещи во время кампании 2016 года. Они уже всё решили. Они готовы к импичменту.



Итак, каждый раз, слыша разговоры демократов об импичменте Дональда Трампа, непредвзятый избиратель должен помнить: они не хотят расследования. У них было два с половиной года (спецпрокурора. — ИноТВ) Боба Мюллера. Им это ничего не дало. Они просто хотят сделать всё возможное, чтобы ослабить Дональда Трампа и победить его.



Дата выхода в эфир 09 октября 2019 года.