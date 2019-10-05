Fox News: из-за импичмента американцы активнее жертвуют деньги на переизбрание Трампа

Пока демократы грозят Трампу импичментом, республиканцы собирают рекордные суммы на его предвыборную кампанию, причём главными жертвователями выступают не крупные корпорации, как в былые времена, а простые обыватели, сообщает Fox Business. Как отмечает бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер, импичмент мобилизует сторонников Трампа.

С нами бывший пресс-секретарь Белого дома, комментатор Fox News Ари Флейшер. Прежде чем мы перейдём к денежным аспектам, позвольте задать вам вот какой вопрос. Когда вы слышите такие заявления от президента… Вы сами работали в Белом доме, скажите по вашему опыту, на него (Дональда Трампа. — ИноТВ) действительно нападают больше, чем на других президентов? Может быть, он сам на себя это навлекает?



АРИ ФЛЕЙШЕР, бывший пресс-секретарь Белого дома: Да. Это ответ на оба вопроса. Отчасти он сам это на себя навлекает. Думаю, все видели это во время предвыборной кампании, с того момента, как он объявил, что баллотируется. Он был настолько непохож на других, такой внесистемный! Многих эта его черта привлекала. По той же причине так много людей в Вашингтоне стали его противниками.



По-моему, эта часть его пресс-конференции была очень вдумчивой. И он прав. Ему пришлось так много стерпеть, в том числе попытки аннулировать его избрание в коллегии выборщиков, бойкотирование его инаугурации… Всё это ещё до его вступления в должность! Не говоря уже о слитом в СМИ фальшивом досье.



Если рассматривать более общую картину, возможные последствия для экономики, рынков и всего остального, представляет интерес денежный «улов» республиканцев в это самое время. Национальный комитет Республиканской партии в третьем квартале собрал рекордную сумму — 125 миллионов долларов.



АРИ ФЛЕЙШЕР: Да.



Как по-вашему, это отчасти связано с призывами к импичменту?



АРИ ФЛЕЙШЕР: Конечно, во многом связано. Но в гораздо большей степени это связано с народом, с тем, что простой народ любит Дональда Трампа. Я на протяжении нескольких лет слышал это от национального комитета Республиканской партии: у него есть способность привлекать пожертвования в небольших суммах, чего у республиканцев никогда не было. Традиционно республиканцы гораздо больше ориентировались на бизнес-элиту, и им удавалось привлекать более крупные пожертвования на более крупных мероприятиях. Трамп развернул ситуацию и превратил это в народное движение. Зачастую это деньги, которые никогда раньше не доставались республиканцам.



Да. Вы высказали потрясающую мысль, кажется, пару месяцев назад, и мы увидели, что эти слова сбылись: деньги в политике очень изменились. В былые времена, во времена Джо Байдена, речь шла о больших влиятельных жертвователях, о крупных лоббистах и так далее. А теперь, я бы сказала, в цифровую эпоху, речь идёт о простом человеке, потому что такие люди не выкладывают максимальную сумму, они могут давать, давать и давать. Так?



АРИ ФЛЕЙШЕР: Именно так. Откровенно говоря, впервые я с этим столкнулся, когда веб-сайты ещё только зарождались и Джон Маккейн победил Джорджа Буша на праймериз в Нью-Гемпшире. Простые люди забросали Маккейна пожертвованиями. Эти деньги позволили ему продолжить кампанию в Южной Каролине, Мичигане и так далее, пока в конечном итоге он не проиграл праймериз Джорджу Бушу. Впоследствии к такому активно прибегал Говард Дин, а затем и Берни Сандерс.



В прежние времена стремились собрать максимальные пожертвования с десятков тысяч богатых людей. Теперь собирают минимальные пожертвования с людей с низкими доходами.



Интересно, что, когда президент проводит эти митинги, а новые митинги проходят на фоне импичмента и других тем, которые мобилизуют людей, все эти люди выстраиваются в очереди… Все они оставляют адрес своей электронной почты, свою личную информацию. Они пошли и потратили время, чтобы выстоять очередь и увидеть его вживую. Это просто клад для кампании 2020 года, правда?



АРИ ФЛЕЙШЕР: Больше, чем клад. Если послушать избирательный штаб, это руководство к победе. Избирательный штаб считает, что люди, которые жертвуют деньги, с гораздо большей вероятностью могут стать волонтёрами. И они пытаются создать огромную народную организацию волонтёров и собирателей небольших пожертвований… то есть жертвователей, чтобы они говорили со своими друзьями и соседями… Они делают что-то очень необычное для политики: они пытаются проводить избирательную кампанию «снизу».



Но я также хочу отметить, Мелисса, что это работает и в противоположном направлении. Есть десятки миллионов людей, которые терпеть не могут президента. Они мобилизовались. Явка в 2018 году была огромной, несопоставимой с предыдущими промежуточными выборами. В 2020 году мы увидим рекордную явку с обеих мобилизовавшихся сторон.



И это хорошо. Людям следует ходить на выборы. Спасибо, что вы как человек, знающий систему, объяснили нам некоторые подробности, Ари Флейшер. Мы это любим! Спасибо!



Дата выхода в эфир 02 октября 2019 года.