Максин Уотерс: импичмента недостаточно — Трампа «нужно посадить в карцер»

Конгрессмен-демократ Максин Уотерс считает, что импичмент президента США Дональда Трампа должен быть проведён в кратчайшие сроки, заявила она в эфире CNN. По мнению Уотерс, принимая во внимание всю «опасность» Трампа, импичмента ему будет мало: его нужно посадить в тюрьму и заточить в карцер.

Она занимает пост главы влиятельного комитета по финансовым услугам палаты представителей и на протяжении долгого времени призывала к импичменту президента Трампа. С учётом того, что шансы на такой исход выросли, эта процедура стала излюбленной мишенью Трампа, особенно во время его митингов. Но демократ от штата Калифорния Максин Уотерс определённо не собирается отступать.

С нами на связь выход конгрессмен Максин Уотерс. Мне интересно, конгрессмен, что вы думаете о жёсткой критике президента по поводу расследования в рамках процедуры импичмента. Очевидно, что, он мягко говоря, находится на взводе, а обстановка в ближайшее время явно спокойнее не станет.

МАКСИН УОТЕРС, председатель комитета по финансовым услугам палаты представителей: Да, я так не думаю. Мне кажется, что его очень возмутило произошедшее. Он и помыслить не мог, что мы дойдём до начала процедуры импичмента. Напомню, что Нэнси Пелоси выступала против такого шага, и она, по сути, сообщила ему, что она сконцентрирована не на этом. Её действительно занимало не это, в то время как он, по моему мнению, стал вести себя ещё более вопиющим образом, потому что подумал, что ему импичмент никак не грозит. Мне кажется, что это его вывело из себя.

Интересен сам выбор момента для начала расследования в рамках процедуры импичмента или даже импичмента, если до этого дойдёт. Насколько важен для демократов здесь фактор времени? Принадлежите ли вы к числу тех, кто считает, что двигаться в этом направлении нужно с максимальной скоростью, или же вы хотите собрать как можно больше свидетелей, и возможно, со временем убедить некоторых республиканцев в сенате проголосовать за импичмент?

МАКСИН УОТЕРС: Нет, я считаю, что мы должны действовать стремительно. По моему мнению, телефонный разговор, который президент провёл с украинским лидером, прояснил многие факты. Мы знаем о самом факте разговора; мы знаем, что он просил об услуге; мы знаем, что он, по сути, придержал средства для Украины. Теперь в этом деле есть много фактов. Так что это даёт нам возможность действовать быстро, и я надеюсь, что этих фактов будет достаточно для того, чтобы заручится поддержкой республиканцев и сената. И я правда верю, что у нас получится. Мне кажется, что палата представителей управится с этим делом к концу года.

В своём вчерашнем сообщении в Twitter вы заявили, что «призываете Республиканскую партию положить конец грязным речам Трампа о том, что информаторы — это шпионы, а также его лексике уголовника, с помощью которой он намекает на то, что таких людей лучше убивать. Импичмента для Трампа недостаточно. Его нужно посадить в тюрьму и заточить в карцер. Однако сейчас импичмент — это первоочередная задача». Не навредит ли заявление о том, что его нужно посадить в тюремный карцер, вашему делу с точки зрения мнения общественности?

МАКСИН УОТЕРС: Знаете что? Интересно то, как часто всё внимание достаётся заявлению кого-то из политиков. Президент не только постоянно пытается противодействовать прессе и поносит её; он просто опасен. Он говорил о начале или провоцировании гражданской войны. Почему мы не тратим больших усилий на разоблачение заявлений президента и не говорим: «Что вы имеете в виду? Каким образом это произойдёт? Вы что, иносказательно обращаетесь к сторонникам превосходства белой расы?»

Именно это следует активно обсуждать. Вы понимаете, насколько важно то, что президент Соединённых Штатов говорит о гражданской войне? И насколько это опасно? Вы знаете насколько это опасно, когда президенты говорят, о том, что бы они сделали со шпионами? И вместо того, чтобы осознать, что информаторы — это патриоты, любящие свою страну, он обзывает их шпионами и намекает на то, что их следует убивать? Вот о чём нам нужно говорить. Пресса здесь не даёт ему отпора.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 03 октября 2019 года.