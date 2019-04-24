Максин Уотерс: рано или поздно конгрессу придётся объявить Трампу импичмент

Дональд Трамп ни во что не ставит конгресс и препятствует любым попыткам проводить новые расследования, заявила член конгресса США демократка Максин Уотерс в интервью MSNBC. Но несмотря на то что демократические лидеры не спешат объявлять Трампу импичмент, к этому шагу конгресс могут подтолкнуть простые американцы, всё больше недовольные президентом, заверила политик.

МАКСИН УОТЕРС, член палаты представителей конгресса США от штата Калифорния: Я хочу сказать, что наш президент более чем высокомерен. Наш президент не считается ни с кем и ни с чем. Он не испытывает абсолютно никакого уважения к конгрессу и будет всеми силами ставить нам палки в колёса, если мы попытаемся вести против него ещё какие-то расследования.

Демократам нужно понять одно: он не собирается уступать ни на шаг. Он вообще-то уже пошёл против нас, отказавшись предоставить свою налоговую декларацию. Он выступает против нас, когда мы пытаемся получить документы на различных правительственных уровнях. Дело дошло даже до того, что он подал в суд на господина Каммингса и его комитет.*

Так что одна из вещей, которую демократам пора понять, сводится к тому, что мы сейчас ведём борьбу, ведём борьбу с президентом, который ни во что не ставит конгресс Соединённых Штатов Америки.

Так что же с этим делать? Я сейчас говорю без сарказма в отношении заявлений спикера (палаты представителей Нэнси. — ИноТВ) Пелоси. Но я знаю, что импичмент — это один инструмент, который есть у законодательной власти, у конгресса и который он может использовать против президента. Это один инструмент. В противном же случае следует надеяться на то, что он сам пойдёт вам навстречу, или же что суд, Верховный суд, где с соотношением 5 к 4 большинство составляют республиканцы, всё-таки поддержит вас.

МАКСИН УОТЕРС: Мы будем продолжать, будем делать запросы в судебном порядке и с помощью этих запросов будем вести свою борьбу в суде. Так что да, мы выступаем против него, ведём борьбу. Но не забывайте, вам-то прекрасно известно, что Конституция Соединённых Штатов Америки возлагает на конгресс обязанность определить, не является ли действующий президент непригодным для своей должности. Вынести свой окончательный вердикт — вот в чём наша обязанность. Мы должны это делать. И импичмент — это инструмент, которым наделяет нас Конституция, чтобы мы смогли принять своё решение и защитить американский народ.

Ранее сегодня вы написали в Twitter: «Мюллер отпасовал мяч импичмента конгрессу. Конституция наделяет конгресс обязанностью объявить импичмент негодному для своего поста президенту. Статья «тяжкие преступления и проступки» — что ещё нужно?»

Наверное, я задам вопрос с видами на отдалённую перспективу, потому что по мере того, как вся эта ситуация развивается, наш президент, его министр финансов и остальные члены его шайки попросту ни во что не ставят конгресс и говорят ему: «Забудьте о своих судебных запросах». «Идите лесом», — по сути, постоянно говорят они. Когда уже это изменится и люди вроде Пелоси и Стени Хойера, лидера демократического большинства (в палате представителей. — ИноТВ), скажут: «Этот мужик ведёт себя словно он здесь король. Пора объявить ему импичмент»?

МАКСИН УОТЕРС: Знаете, я без понятия, когда уже они к этому придут. Но вот что я точно знаю, так это то, что как на лидерах на них лежит ответственность удерживать наш политический актив от распада и руководить нами таким образом, который, по их мнению, должен помочь добиться успеха. Так что, если они считают, что сейчас ещё не время для импичмента, они будут делать всё что могут, чтобы продолжать идти в этом направлении.

В конце концов к импичменту конгресс подтолкнёт американский народ. Ко мне поступает большое количество требований объявить импичмент. Это огромное количество запросов, 90 процентов из всех, что я получаю. Люди ко мне на улице подходят и заводят разговоры об импичменте: «Когда вы его объявите?»

Так что, на мой взгляд, по мере того как уровень заинтересованности в импичменте и уровень нежелания больше мириться с этим президентом будут нарастать и оказывать давление на конгресс США, нам всё-таки придётся это сделать. Нам придётся объявить импичмент. Только хотелось бы, чтобы это произошло скорее раньше, чем позднее.

Дата выхода в эфир 23 апреля 2019 года.

* Речь идёт о главе комитета по надзору палаты представителей Элайе Каммингсе, который потребовал, чтобы Дональд Трамп предоставил документы, связанные с его предпринимательской деятельностью до вступления в должность президента (прим. ИноТВ).