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Washington Examiner: расследование «русского сговора» всегда было политическим

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Хотя команда специального прокурора Роберта Мюллера не нашла никаких доказательств сговора между Дональдом Трампом и Россией, демократов это не волнует, пишет The Washington Examiner. После публикации доклада спецпрокурора со стороны представителей Демократической партии зазвучали призывы к импичменту президента. По мнению издания, всё это ещё раз доказывает, что «российское расследование» всегда было политически мотивированным.
Washington Examiner: расследование «русского сговора» всегда было политическим
Reuters
Президент США Дональд Трамп не совершил никакого преступления, но демократов это не волнует, поскольку «российское расследование» всегда было политически мотивированным, пишет The Washington Examiner.
 
«Бесконечная сага о сговоре с Россией всегда была политической», — подчёркивается в статье.
 
Наиболее ясно это видно по призывам к импичменту со стороны демократов, после того как был опубликован доклад спецпрокурора Роберта Мюллера.
 
В этом документе команда спецпрокурора вновь и вновь повторяет, что она не нашла никаких доказательств сговора между избирательным штабом Трампа и Россией во время предвыборной кампании 2016 года и что у неё нет никаких улик, позволяющих обвинить Трампа в препятствовании правосудию.
 
«Но теперь мы, видимо, должны действовать так, будто вся эта информация о России — пустышка», — подчёркивается в статье.
 
Предпринимаются также попытки убедить людей в том, что Мюллер склонялся к тому, чтобы обвинить Трампа в нарушении закона, а именно в попытках повлиять на расследование, сетует издание.
 
Между тем все причины, почему спецпрокурор не поднимал вопрос о препятствовании правосудию, указаны в докладе. Наименее важной из них является политика Минюста США, согласно которой против действующего президента не выдвигаются требования в совершении преступлений.
 
Но были и две более веские причины: во-первых, имелись «существенные доказательства» того, что Трамп просто был расстроен, поскольку расследование подрывало его способность править страной; во-вторых, не было никакого основополагающего преступления — а именно сговора с Россией, — с которого можно было бы начать.
 
«Ведь о каком препятствовании правосудию может идти речь, если ничего противоправного не произошло?» — задаёт издание риторический вопрос.
 
Однако в американских СМИ почти никогда не упоминают об этом контексте.
 
Так, обозреватель либеральной газеты The New York Times Чарльз Блоу написал о том, что демократы из палаты представителей должны устроить импичмент Трампу только для того, чтобы оставить пятно на его президентском правлении.
 
На протяжении двух лет демократы притворялись, что дело идёт о защите демократии и об укреплении американских институтов власти. Теперь, когда был опубликован доклад, он ничего не дал представителям Демократической партии — и они решили перестать прикидываться.
 
Как подытоживает The Washington Examiner, «демократы хотят сделать Трампа президентом на полсрока, выдумав себе преступление».
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