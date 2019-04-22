Политик США: доклад Мюллера показал, что Обама «дал слабину» в российском вопросе

В докладе по итогам «российского расследования» спецпрокурора Роберта Мюллера прямым текстом сказано, что администрация Барака Обамы знала о попытках России вмешаться в американскую демократию задолго до выборов 2016 года, но ничего не предприняла, пишет в своей статье для CNN бывший президентский советник Скотт Дженнингс. По мнению Дженнингса, теперь американским властям следует установить, как это произошло, и не стало ли «российское дело» попыткой Обамы свалить вину за свои ошибки на других.

О докладе спецпрокурора минюста США Роберта Мюллера по результатам его расследования в отношении контактов между американским президентом Дональдом Трампом и Россией ещё долго будут спорить между собой республиканцы и демократы, но одну вещь отрицать нельзя: информация, содержащаяся в докладе, свидетельствует о том, что предшественник Трампа Барак Обама показал себя «плохим» лидером, полагает бывший специальный помощник президента Джорджа Буша — младшего и внештатный обозреватель CNN Скотт Дженнингс.



Как подчёркивает Дженнингс в своей статье для сайта канала, в тексте доклада прямым текстом говорится о том, что Россия начала «вмешиваться в американскую демократию» ещё в 2014 году, а к 2016-му уже «доросла» до весьма «мощной» попытки повлиять на ход президентских выборов — и администрация Обамы обо всём этом знала, но ничего не предприняла. Американские журналисты даже писали, что советник Обамы по вопросам национальной безопасности Сьюзан Райс осадила своих подчинённых, составлявших планы по «ответному удару», и велела им «прекратить», отмечается в статье.



Как полагает Дженнингс, Обама «дал слабину» по отношению к России, потому что был сосредоточен исключительно на «ядерной сделке» с Ираном и в этом отношении нуждался в поддержке со стороны Владимира Путина: он боялся, что дав отпор российскому вмешательству, усложнит иранские переговоры. Между тем, хотя в итоге Обама — на что часто указывают его сторонники — всё же ввёл в отношении России санкции, принятые им меры оказались весьма «скромными» и скорее «символическими» по силе воздействия, пишет автор. Таким образом, политика Обамы обернулась «катастрофой» в виде «серьёзного посягательства» России на американскую демократию, а его реакция на это посягательство была «беззубой», говорится в материале.



Теперь, после публикации доклада Мюллера, республиканцы стали резонно вопрошать, не была ли история со «сговором» между Трампом и Россией способом отвлечь внимание публики от ошибок администрации Обамы, продолжает Дженнингс. На «раздувание» легенды о том, что Россия смогла вмешаться в американские дела лишь потому, что у неё в США был готовый к сотрудничеству партнёр в лице Дональда Трампа, было потрачено два года — и сейчас, когда Мюллер «лопнул этот пузырь», резонно было бы понять, зачем вообще возникла эта легенда, отмечает он. Одна из распространённых гипотез как раз и заключается в том, что администрация Обамы использовала Трампа, а также других политиков в качестве козлов отпущения, свалив на них всю вину за свои промахи, пишет автор. «Если бы я не сумел помешать России войти в Крым, напортачить в Сирии и взломать нашу демократию, я бы, наверное, тоже попытался свалить вину на кого-нибудь ещё», — иронизирует он.



Впрочем, из доклада Мюллера следует, что ответственность за провал с российским вмешательством лежит исключительно на Обаме, подчёркивается в статье. «Это он был главнокомандующим, когда это произошло. Это он вместе со своим генпрокурором Эриком Холдером в 2010-м отказался преследовать в суде Джулиана Ассанжа, после чего тот в 2016-м помог России взломать электронную почту национального комитета Демократической партии. И вполне возможно, что это он решил сделать приоритетной задачей не сопротивление продолжавшемуся на тот момент уже два года российскому вмешательству, а поддержанию отношений с Путиным в плане Ирана», — перечисляет автор.



«Если считаешь российское вмешательство в выборы кризисом для нашей демократии, то, прочитав доклад Мюллера и добавив к нему имеющиеся в открытом доступе свидетельства, невозможно не прийти к выводу о том, что Барак Обама очень сильно подвёл Америку, — подытоживает Дженнингс. — Последующие расследования в этом отношении должны будут остановить, как и почему потерпел фиаско Белый дом при Обаме, и не придумал ли он легенду о сговоре, чтобы скрыть эти ошибки».