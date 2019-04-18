Генпрокурор США: вмешательство России в выборы подтвердилось, но Трамп в нём не участвовал

Расследование, проведённое спецпрокурором Минюста США Робертом Мюллером, не установило свидетельств того, что президент Дональд Трамп, его соратники и вообще граждане США вступили в сговор с Москвой, дабы повлиять на исход президентских выборов в Америке 2016 года, заявил глава Минюста Уильям Барр на пресс-конференции перед публикацией доклада Мюллера по итогам расследования. Как многократно подчеркнул Барр, выступление которого транслировал NBC News, американские следователи подтвердили, что Россия пыталась вмешаться в ход выборов, но не обнаружили доказательств того, что в этих замыслах были как-то замешаны американцы.

УИЛЬЯМ БАРР, генеральный прокурор США: Как вам известно, одной из главных целей расследования спецпрокурора (Роберта Мюллера. — ИноТВ) было установить, вступили ли члены избирательного штаба президента Трампа или связанные с этим штабом лица в сговор с правительством России или координировали ли они с ним свои действия с целью вмешаться в выборы 2016 года. Результаты этого расследования описываются в первом томе доклада спецпрокурора. Как вы увидите, в докладе спецпрокурора говорится, что, цитирую, «следствие не установило, что члены избирательного штаба вступили в сговор с российским правительством или координировали с ним свои действия в рамках деятельности этого правительства по вмешательству в выборы».

Я убеждён, что все американцы разделяют мою обеспокоенность по поводу попыток российского правительства вмешаться в наши выборы. Как чётко указывается в докладе спецпрокурора, российское правительство пыталось вмешаться в ход наших выборов, однако, благодаря расследованию спецпрокурора, нам стало теперь известно, что российские оперативники, претворявшие в жизнь такие планы, не сотрудничали ни с президентом Трампом, ни с его избирательным штабом, и вообще не получили умышленной поддержки со стороны каких-либо прочих граждан США. За то, что это подтвердилось, всем американцам можно и нужно выражать признательность (в адрес следователей. — ИноТВ).

В докладе спецпрокурора описывается две основных кампании российского правительства по вмешательству в выборы 2016 года. Во-первых, в докладе подробно рассказывается о деятельности Агентства интернет-исследований — российской компании, имеющей тесные связи с правительством страны и пытавшейся посеять социальный раздор среди американских избирателей при помощи дезинформации и операций в социальных сетях. Проведя тщательное расследование в отношении этой дезинформационной кампании, спецпрокурор выдвинул в федеральном суде обвинения против нескольких российских граждан и юридических лиц в связи с теми ролями, которые каждый из них сыграл в этих замыслах; обвинения сейчас рассматриваются судом, а ответчики остаются на свободе.

Вместе с тем спецпрокурор не обнаружил ни одного свидетельства о том, что кто-либо из граждан США, включая и лиц, связанных с избирательным штабом Трампа, вступил в сговор с российским правительством или Агентством интернет-исследований, либо же координировал с кем-то из них свои действия в рамках этой незаконной махинации. Так, в докладе говорится, цитирую: «Следствие не обнаружило доказательств того, что какой-либо американец осознанно или преднамеренно координировал свои шаги с операцией Агентства интернет-исследований по вмешательству в выборы», конец цитаты.

Иными словами, спецпрокурор не обнаружил со стороны какого-либо гражданина США никакого сговора с целью поучаствовать в незаконных действиях Агентства интернет-исследований.

Дата выхода в эфир 18 апреля 2019 года.