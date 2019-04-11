ABC News: Трамп считает «российское дело» попыткой госпереворота

Дональд Трамп в среду назвал расследование Минюста США в отношении предполагаемого «сговора» между его избирательным штабом и Москвой «попыткой государственного переворота», передаёт ABC News. По данным канала, Трамп также похвалил нового главу Минюста Уильяма Барра, который заявил, что намерен установить, как и почему было начато расследование по «российскому делу», и законно ли действовали американские спецслужбы, начав слежку за близкими соратниками Трампа ещё до начала выборов 2016 года.

Президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал расследование спецпрокурора Минюста США Роберта Мюллера в отношении «сговора» между его избирательным штабом и Россией, назвав его «попыткой государственного переворота», сообщает ABC News. Как отмечается в материале канала, господин Трамп также похвалил нового главу Минюста, генерального прокурора Уильяма Барра, который заявил, что инициирует ещё одно расследование, дабы определить, как и почему было начато следствие Мюллера.

«Это была попытка государственного переворота, попытка свержения президента — но мы их переиграли, переиграли, — сказал Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме. — Что до доклада Мюллера (по результатам расследования. — ИноТВ), когда говорят о препятствовании следствию, мы даём отпор. А знаете, почему мы даём отпор? Потому что я всегда знал, насколько незаконным было всё это дело — оно было надувательством».

По данным ABC News, Трамп также нелестно отозвался о своих «ненавистниках», «продажных копах» и «нехороших людях», которые вели расследование, но, по его мнению, так и не смогли найти доказательств сговора его избирательного штаба с Москвой с целью повлиять на исход выборов. «Всё, что они обнаружили за это время, — это незаконные действия, которые и привели к началу этого фальшивого расследования. И я надеюсь, что теперь на это обратят внимание. На это обратят внимание, и тема ведь очень любопытная. Расследование было незаконным», — цитирует президента канал.

По словам Трампа, он так до сих пор и не прочитал доклад Мюллера, поскольку он его не интересует. «Лично меня доклад Мюллера не заботит. Меня полностью оправдали. Никакого сговора и никакого препятствования следствию не было», — заявил он.

В свою очередь, господин Барр, выступавший в среду на слушаниях в сенате, посвящённых его роли в публикации доклада Мюллера, заявил, что убеждён в том, что за избирательным штабом Трампа «шпионили», и что он намерен установить, как была инициирована эта слежка и была ли она законной. Речь, в частности, идёт о наблюдении за бывшим советником избирательного штаба Трампа Картером Пейджем, начатом ФБР за несколько недель до президентских выборов 2016 года в США; в ФБР тогда считали, что Пейдж был завербован российским правительством; этот эпизод положил начало «российскому делу», поясняет обозреватель ABC News.

Инициативу Барра приветствовали члены Республиканской партии и сам Дональд Трамп, подчёркивается в материале. «Я надеюсь, что генпрокурор — он мне об этом вчера говорил, и он, кстати, отлично справляется со своей работой — уже начинает устанавливать, с чего всё это началось, ведь это была незаконная охота на ведьм, и об этом знали все, в том числе и её участники. А их теперь на этом поймали. То, что они совершили, — это государственная измена, это ужасные дела. Их действия противоречат нашей конституции и всем нашим ценностям», — заявил Трамп.