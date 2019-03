Fox News призвал Белый дом наказать американские СМИ за «оргию ненависти»

Два года господствующие американские СМИ открыто предавались ненависти к своему президенту, отмечает Fox News. Освещение несуществующего «сговора с Россией» принесло The New York Times и The Washington Post Пулицеровскую премию. Пришла пора научить эти и другие издания базовым нормам журналистики, заявляет Fox News.

Самое время для ответного удара президента. Трамп в этом хорош. Набросишься на него — он ответит тебе тем же по полной программе.



Сейчас пришло время нанести ответный удар СМИ. На протяжении двух лет они показывали свою ненависть. Я когда-то смягчал это слово и говорил, что они «пренебрежительно» относятся к президенту. Нет и ещё раз нет, они его ненавидят. Два года они предавались оргии ненависти, которая окрашивала абсолютно всё, два года они возвышали себя, занимали позицию нравственного превосходства. Они элита, они выше всех нас. Они говорили нам, что президент Америки — российский агент, что он предатель. Они взахлёб передавали самые возмутительные заявления, сами себе присуждали премии.



Послушайте, это Пулицеровская премия, присвоенная совместно The New York Times и The Washington Post, я зачитаю: «За обоснованное, неустанное освещение событий в интересах общества, позволившее стране значительно глубже разобраться в российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года».



Ха-ха! «Обоснованное»? Это вы об утечке информации от Джеймса Коми? «В интересах общества», серьёзно? Попытка дискредитации президента США, основанная на проплаченном Клинтон досье, это в интересах общества? Полная чушь. Вот что вы получаете, когда элиты проигрывают выборы кандидату, который вызывает у них ненависть, отвращение и презрение.



Ответные удары уже посыпались. Отлично. Штаб Трампа послал информационным агентствам письма с призывом использовать «базовые журналистские стандарты» при подборе гостей, которые потом будут делать абсурдные и лживые заявления. Так держать, господин президент, напомните им о базовых журналистских стандартах!



А вот и контрудар, опубликованный в Twitter этим утром: «Ведущие СМИ подверглись шквалу критики, по всему миру их презирают за коррумпированность и лживость. Два года они продвигали бред о сговоре с Россией, при этом они всегда знали, что никакого сговора не было. Они действительно враги народа и настоящая оппозиционная партия!»



Это наш президент! Доберитесь до них, сэр! СМИ — это позор!



Дата выхода в эфир 26 марта 2019 года.





