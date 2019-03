Гринвальд: пропагандисты на CNN богатели, распространяя ложь о Трампе и России

Тема «сговора» Трампа с Россией была важным источником дохода для мейнстримных СМИ, заявляет Гленн Гринвальд в интервью Fox News. По его словам, CNN и MSNBC намеренно не пускали в эфир авторитетных журналистов, выражавших сомнения в этой истории. Таким образом, у зрителей создавалось впечатление, что в сговор не верят только самые упёртые сторонники Трампа.

Кстати, о CNN. Прежде всего, вчера вечером, когда Джулиани предположил, что они могли бы извиниться, (телеведущий CNN. — ИноТВ) Крис Куомо сказал: «Исключено». Он высмеял Джулиани, когда тот уже ушёл с программы, что само по себе низкопробно. Но вот на что было похоже освещение («российского» расследования. — ИноТВ) в CNN на протяжении двух лет. Просто повторим для тех, кто не в курсе.



АНДЕРСОН КУПЕР, ведущий CNN: Я хочу зачитать определение государственной измены…



ДОН ЛЕМОН, ведущий CNN: Он привнёс новое слово, так? Он сказал, что это была государственная измена, так?



КАРЛ БЕРНСТИН, журналист: Нам известно, что Дональд Трамп — старший лгал всё время с начала этого расследования.



РАЙАН ЛИЦЦА, политический аналитик CNN: Итак, это относится к самой сути всего, о чём мы говорили последние пару лет, к сговору и попыткам его скрыть.



Но вчера, Гленн, президент канала Джефф Цукер выступил в защиту того, как канал освещал это дело. Он заявил The New York Times, цитирую: «Мы не следователи. Мы журналисты, и наша задача — сообщать факты, в том виде, в каком мы их знаем. Именно это мы и делали. Собственное Министерство юстиции вело расследование в отношении избирательного штаба действующего президента по поводу сговора с враждебным государством. Это колоссально не потому, что так говорят СМИ. Это колоссально потому, что беспрецедентно».



Что вы ответите на его защиту?



ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД, сооснователь The Intercept: Джефф Цукер не имеет никакого понятия о том, что такое журналистика. Достаточно взглянуть на канал, которым он руководит!



Хотите узнать кое-что интересное, Лора? Много лет я был постоянным гостем на CNN и MSNBC. Меня всё время приглашали. Начиная с 2017 года, когда я начал весьма скептично высказываться об их «дойной корове», то есть об этой мистификации, об этой сказке, об этой теории заговора, которую они распространяли изо дня в день, они просто запретили мне выступать на их каналах.



И не только мне, но и другим, весьма авторитетным журналистам, которые выражали скептицизм. Таким людям, как Джереми Скейхилл, Мэтт Тайбби и многие другие левые. Их просто запретили, потому что они (CNN и MSNBC. — ИноТВ) хотели обманом внушить своей аудитории, что их подача материала вызывает сомнения лишь у трамповского Белого дома и закоренелых сторонников Трампа.



Они не просто лгали своей аудитории о том, что происходило на самом деле. Они поступали так намеренно, чтобы не пускать в эфир никого, кто ставит их слова под сомнение.



Они правы: они не следователи. Но и не журналисты. Они пропагандисты. Мошенники. Они заработали огромные деньги, намеренно обманывая и вводя в заблуждение людей. И всю их мистификацию только что разоблачили!



Большое спасибо, Гленн.



Дата выхода в эфир 26 марта 2019 года.