Fox News: «настоящие агенты Путина» толкают Америку к гражданской войне

После двух лет непрерывных разговоров о «сговоре» Трампа с Россией половина населения США убеждена, что Трамп — агент Кремля, а другая половина больше не верит государственным структурам, отмечает Fox News. По мнению телеведущего Стива Хилтона, лживые журналисты, политики и деятели спецслужб сделали именно то, чего хотел Путин: раскололи и дестабилизировали Америку.

Теперь мы знаем, что в последние годы в основе политической повестки дня Демократической партии, информационной повестки дня номенклатурных СМИ и подрывной повестки дня несменяемой бюрократии была ложь.



Они заявляли, что президент Трамп был избран нелегитимно, потому что в 2016 году он сговорился с Россией. Роберт Мюллер говорит, что это было ложью.



Они заявляли, что президент Трамп и его команда участвовали в преступном сговоре с целью подрыва демократии и нечестной победы на выборах. Роберт Мюллер говорит, что и это было ложью.



Истеблишмент заявлял, что президент Трамп препятствовал правосудию, чтобы скрыть эти преступления. Генеральный прокурор говорит, что это тоже было ложью.



Долгие годы эти напыщенные, себялюбивые, высокомерные интеллектуалы-идиоты в конгрессе, в СМИ, те, кто служит или недавно служил в высших эшелонах власти, все эти люди, которым следовало быть умнее… Долгие годы они безжалостно, безрассудно, безответственно фонтанировали «российской» теорией заговора. Снова и снова.



А теперь человек, который, как они надеялись, должен был доказать их правоту, Роберт Мюллер, сказал, что всё это ложь. Не было никакого сговора, никакого заговора. Президент Трамп — не агент России. Всё это было огромной ложью.



Конечно же, это не первый раз, когда истеблишмент объединился вокруг лжи. При Джордже Буше — младшем истеблишмент под ложным предлогом толкнул Америку к войне. Но в этот раз истеблишмент под ложным предлогом поставил Америку на грань гражданской войны. Это и есть настоящее последствие «российского» безумия. Не уничтожение Трампа, как им хотелось, а уничтожение уверенности в американской демократии и институтах.



Подумайте о том, что произошло из-за того, что истеблишмент нёс бред, идя на поводу у своих желаний. Полстраны теперь считает, что выборы 2016 года прошли нечестно и что президент — агент России. Поверьте, этого ничто не изменит. Долгие годы ненавистники Трампа только это и слышали, и теперь они всегда будут в это верить, что бы ни говорилось в докладе Мюллера.



А из-за шокирующей подрывной работы высокопоставленных аппаратчиков в Минюсте, ФБР, ЦРУ и Национальной разведке другая половина страны теперь считает, что эти важнейшие институты коррумпированы и доверять им нельзя. Какая катастрофа, созданная самим истеблишментом! При всех своих возвышенных лекциях о демократических нормах, верховенстве закона и о том, что демократия умирает в темноте*, именно они нанесли удар по фундаменту республики.



Кто подорвал веру в демократические нормы? Кто подорвал веру в американские институты? Нет, не злой Трамп. Это были вы, Адам Шифф. Это были вы, Эрик Сволвелл. Это были вы, Род Розенстайн. Это были вы, Джон Бреннан. Это были вы, Джеймс Коми. И да, это были вы, Лоренс О’Доннелл. И вы, Николь Уоллес. И вы, Чак Тодд. Вы все сделали это с Америкой. Вы и есть настоящие агенты Путина, потому что именно вы и все ваши дружки в истеблишменте помогли Путину достичь цели: расколоть и дестабилизировать эту страну.



И ради чего? Ради политики. Всё потому, что вы не могли смириться с тем, что президентом избран бунтарь, пришедший извне и бросивший вызов единодушию истеблишмента.



Дата выхода в эфир 22 марта 2019 года.



* «Демократия умирает в темноте» — девиз The Washington Post (прим. ИноТВ).