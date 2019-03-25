Bloomberg: Россия призвала Трампа к перезагрузке отношений — доклад Мюллера это позволяет

После того как спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашёл доказательств сговора между Дональдом Трампом и Кремлём, Россия призвала американского лидера воспользоваться возможностью и перезагрузить отношения с Москвой, пишет Bloomberg. В частности, по словам главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачёва, начать «обнуление» в отношениях следует с самых острых вопросов по ДРСМД и СНВ-III.
Россия призвала президента США Дональда Трампа воспользоваться возможностью перезагрузить отношения с Москвой после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер не нашёл доказательств сговора между членами избирательной кампании американского лидера и Кремлём, пишет Bloomberg.
«В любом случае есть шанс обнулить многое в наших отношениях, но рискнет ли Трамп — пока вопрос, — написал в своём Facebook глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. — Мы, разумеется, готовы. И я предложил бы начать с самого острого: договоров по РСМД и СНВ».
По словам Косачёва, доклад Мюллера доказал то, что «в России знали с самого начала: никакого сговора Трампом и кем-либо из его команды с Кремлём не было». Тем не менее, как отметил политик, у Москвы нет причин праздновать окончание расследования, ведь за последние два года российско-американским отношениям был нанесён серьёзный ущерб, а от обвинений в сторону России никто не отказывался.
По мнению Bloomberg, когда генеральный прокурор США опубликовал сжатый отчёт по докладу Мюллера, в котором говорится, что никакого сговора с Россией во время предвыборной гонки 2016 года не было, Трамп, одержал крупнейшую победу за всё своё президентство. Что же касается самого Трампа, то он назвал расследование дела о «российском вмешательстве» «незаконной попыткой отстранения от власти, которая провалилась».
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, в резюме доклада, полной версии которого пока никто не видел, нет ничего нового помимо признания об отсутствии сговора.
«Обвинения, которые по-прежнему звучат в адрес России в плане вмешательства в выборные дела США, мы считаем несостоятельными», — добавил Песков.
С окончанием работы Мюллера над докладом, по словам Косачёва, России всё равно «предстоит договариваться с Трампом в долгую». «Его шансы на переизбрание со вчерашнего дня выглядят значительно более предпочтительными», — пояснил российский политик.
Трамп может вновь начать призывать к улучшению отношений с Путиным, однако, как считает глава Совета по внешней и оборонной политике России Фёдор Лукьянов, «все эти разговоры ни к чему не приведут». По его мнению, в свете приближения предвыборной гонки 2020 года политические нападки на Трампа продолжатся, однако при этом «никто не получит никаких политических дивидендов, выступая за улучшение отношений с Россией».
В свете последних событий возникает вопрос о том, может ли Трамп вновь пригласить Путина в Белый дом. США выступили с подобной инициативой после саммита российского и американского лидеров в Хельсинки, однако позднее Вашингтон заявил, что эту встречу придётся отложить до окончания расследования Мюллера.
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