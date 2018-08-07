Американский сенатор: отсутствие диалога — самая большая проблема Москвы и Вашингтона

Сенатор США Рэнд Пол, который встретился с российскими чиновниками в Москве, по итогам встречи пригласил своих коллег на переговоры в Вашингтон, передаёт CNN. Как отметил корреспондент канала Фредерик Пляйтген, во время переговоров сенатор пытался не столько решить проблемы двусторонних отношений, сколько наладить диалог, так как, по его мнению, его отсутствие — это самая большая проблема Москвы и Вашингтона.

Сенатор США Рэнд Пол заявил, что Москва и Вашингтон не в ладах не из-за проблем (в отношениях. — ИноТВ), а из-за того, что они эти проблемы не обсуждают. Пол сейчас находится в России на переговорах с правительственными чиновниками. Кроме того, он пригласил российских законодателей в Вашингтон. Репортаж корреспондента CNN Фредерика Пляйтгена.

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол прибыл в Москву на переговоры с высокопоставленными российскими законодателями и другими правительственными чиновниками. Он называет эту встречу «завязыванием контактов», заявляя, что хочет перезапустить диалог между Россией и Соединёнными Штатами. Разумеется, с момента избрания президента Трампа и выдвижения обвинений в адрес России по поводу вмешательства в выборы эти отношения были далеко не безоблачными.

Мы спросили сенатора Рэнда Пола о том, поднял ли он вопрос вмешательства в выборы на встрече с российскими чиновниками. Однако он, по сути, от вопроса уклонился. Вот что он сказал.

Сенатор, обсудили ли вы вмешательство в выборы? Всплыла ли эта тема?

РЭНД ПОЛ, сенатор США: Мы в общих чертах обсудили большое количество вопросов. И, по большому счёту, мы решили, что на данный момент мы будем пытаться вести диалог. И я не думаю, что мы решим проблемы… Понимаете, сейчас самая большая проблема — это отсутствие диалога, а не насущные вопросы. Проблема в том, что мы даже не можем обсудить эти насущные вопросы, потому что диалог отсутствует. Так что мы не стали вникать в наши разногласия, а лишь согласились вести диалог.

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН: Что касается российского законодателя Константина Косачёва, который был главой российской делегации, то он заявил, что, прежде всего, Россия отрицает любое вмешательство в выборы в 2016 году. Кроме того, он добавил, что Россия не будет вмешиваться и в грядущие промежуточные выборы 2018 года, которые состоятся очень скоро.

Русских также очень радует тот факт, что Рэнд Пол приехал сюда. Однако они отметили, что не ожидают никаких улучшений в отношениях между Россией и США в ближайшем будущем. Тем не менее Рэнд Пол среди прочего пригласил российских законодателей на переговоры в Вашингтон. Затем, по данным новостного агентства РИА Новости, он заявил, что в США наблюдается «санкционная истерика», а у Дональда Трампа во многом «связаны руки» в плане улучшения отношений между США и Россией.

Фред Пляйтген, CNN, Москва.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 07 августа 2018 года.