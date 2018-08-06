FT: диалог о сотрудничестве сенатор предложил российским коллегам продолжить уже в Вашингтоне

Во время визита в Москву сенатор США Рэндал Пол пригласил членов комитета по международным делам Совета Федерации России приехать в Вашингтон, для того чтобы продолжить там межпарламентский диалог, передаёт Financial Times. Ожидается, что парламентская встреча на уровне комитетов по международным делам двух стран состоится уже этой осенью.
Во время своего визита в Москву сенатор США Рэндал Пол пригласил членов комитета по международным делам российского Совета Федерации приехать в Вашингтон, для того чтобы продолжить там межпарламентский диалог, передаёт Financial Times.
Издание отмечает, что это уже второй визит такого уровня членов парламента США в Москву за месяц, и состоялся он всего через несколько недель после встречи лидеров России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, в Хельсинки. Кроме того, визит американской парламентской делегации проходит на фоне попыток Кремля и Белого дома установить более тесные российско-американские связи, несмотря на расследование спецпрокурора Роберта Мюллера и обсуждение конгрессом США новых антироссийских санкций.
«Я рад объявить, что мы продолжим этот диалог. Мы пригласили членов комитета по международным делам России приехать в США, для того чтобы провести встречу в Вашингтоне. Мы также договорились организовать встречу в нейтральной, третьей стране. Я считаю это очень важным», — заявил Пол после встречи с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачёвым.
При этом, по словам Косачёва, в ходе нынешнего визита им с американским коллегой удалось договориться о «некоторых конкретных сюжетах в развитии этого сотрудничества».
Вместе с тем он отметил, что, прежде всего, Полу предстоит обсудить вопрос о переговорах в Вашингтоне со своими коллегами в сенате США. Однако при благоприятном стечении обстоятельств парламентская встреча на уровне комитетов по международным делам двух стран состоится уже этой осенью, сообщает Financial Times.
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