Wall Street Journal Оригинал

WSJ: конгресс не должен допустить новых сделок с Россией — пока она не перестанет нарушать договорённости

Материал представлен в переводе ИноТВ
Желание Дональда Трампа сотрудничать с Россией в вопросе контроля над ядерным оружием вызывает опасения, пишет WSJ в редакционной статье. Гораздо более опытный в этом вопросе Владимир Путин намерен втянуть Трампа в переговоры и заставить США ещё больше сократить свой ядерный арсенал, уверяет издание. Учитывая самоуверенность и неискушённость американского лидера, помешать заключению новых сделок с Россией должен парламент США, полагают авторы статьи.
WSJ: конгресс не должен допустить новых сделок с Россией — пока она не перестанет нарушать договорённости
Reuters

Как признаётся редакция The Wall Street Journal, ей отрадно было видеть, что президент Трамп признал свою ошибку, подтвердил вмешательство России в президентские выборы 2016 года и даже заявил, что «делает всё, что в его силах», чтобы предотвратить российское вмешательство в следующие выборы в США. «Проблема в том, что он, похоже, до сих пор не понимает природу своего соперника по имени Владимир Путин, которого он хочет сделать своим другом», — замечает издание.

Не показался обнадёживающим журналистам и энтузиазм Трампа относительно совместной с Россией работы по вопросам Сирии и контроля над вооружениями. «В том, что касается ядерного оружия, господин Трамп — новичок по сравнению с русским, желающим переписать исторические документы с целью заманить президента в капкан дальнейшего сокращения американского ядерного арсенала», — заявляет газета.

К примеру, в интервью телеканалу Fox News по итогам двустороннего саммита Путин выразил сожаление по поводу одностороннего выхода США из договора об ограничении систем ПРО 1972 года в годы правления Джорджа Буша — младшего. Однако, по мнению редакции, российский лидер забыл упомянуть о том, что СССР сам неоднократно нарушал это соглашение, ограничивающее распространение систем противоракетной обороны. Наиболее ярким примером такого нарушения было строительство радиолокационной станции в Красноярске.

После распада СССР в 1991 году договор об ограничении систем ПРО, по сути, утратил силу, однако американские президенты, предшественники Буша-младшего, не отменяли его. В 2002 году Джордж Буш — младший наконец вышел из договора, объяснив это тем, что холодная война закончилась и Россия больше не является врагом США. К тому же договор служил помехой способности США «защищать свой народ от будущих атак со стороны террористов и стран-изгоев».  

«Администрация Буша понимала, что договор делает США беззащитными перед ракетами Ирана, Северной Кореи и им подобных», — полагает WSJ. Сам Владимир Путин в своё время заявлял, что считает одностороннее решение США «ошибочным», но не видит в нём угрозы безопасности России. Однако в ходе последнего интервью Путин назвал разработку новых российских наступательных вооружений, таких как стратегический ракетный комплекс «Сармат», ответом на выход США из договора об ограничении систем ПРО.

В ходе интервью Путин также отказался признать, что Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 года, запрещающий применение баллистических и крылатых ракет радиусом действия от 500 до 5500 км, объяснив всё расхождениями в вопросах применения договора. Он не упомянул о том, что, с точки зрения Пентагона, ракеты, размещённые Россией в Европе, нарушают это соглашение.

По убеждению редакции, российский лидер «хочет втянуть Трампа в переговоры», в результате которых США вынуждены будут и дальше сокращать свой ядерный арсенал и ограничить его использование. «Господин Трамп настолько уверен в своих навыках заключения сделок и настолько не искушён в вопросе ядерного оружия, что мы надеемся, что эти переговоры никогда не начнутся», — признаются журналисты.

В этой связи конгрессу необходима «стратегия сдерживания» Путина, а также «желания Трампа заключать с ним сделки», считает издание. «Члены обеих партий могут дать понять, что никаких договорённостей по вопросам вооружений не может быть до тех пор, пока господин Путин не перестанет нарушать существующие соглашения», — призывают авторы статьи. С их точки зрения, «никакое ограничение систем ПРО неприемлемо». Кроме того, ратификация любого нового соглашения со стороны США должна предваряться одобрением двух третей членов сената.

 

 

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Wall Street Journal США Северная Америка
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