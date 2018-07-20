Меркель: рада любой встрече Трампа и Путина — всем от них только польза

Ангела Меркель рада любым переговорам между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом канцлер Германии заявила на традиционной летней пресс-конференции в Берлине, сообщает N-TV. При этом немецкий лидер не только приветствовала проведение новой встречи между российским и американским президентами в Вашингтоне, но и выразила надежду, что в будущем подобные саммиты станут «обычным делом».

Перед тем как уйти в отпуск, канцлер Германии Ангела Меркель провела в Берлине традиционную летнюю пресс-конференцию, сообщает N-TV.

Несмотря на то что американский лидер Дональд Трамп «всё больше отдаляется от Европы», глава немецкого правительства высказалась за продолжение трансатлантического партнёрства, отмечает телеканал.

Сотрудничеству с Соединёнными Штатами Германия по-прежнему придаёт большое значение, заверила Ангела Меркель. По её словам, Берлин в любом случае продолжит работать над улучшением отношений с Вашингтоном.

При этом канцлер ФРГ признала, что после вступления Дональда Трампа в должность президента США сотрудничество на международной арене осложнилось. В настоящий момент на существующий мировой порядок «оказывается серьёзное давление», констатировала Ангела Меркель.

В ходе своего последнего европейского турне глава Белого дома усомнился в целесообразности существования Североатлантического альянса и назвал Европейский союз противником Соединённых Штатов, напоминает N-TV.

В ходе пресс-конференции канцлер Германии также прокомментировала сообщения о том, что президент США Дональд Трамп предложил главе Кремля Владимиру Путину провести этой осенью очередные двухсторонние переговоры, — на этот раз в Вашингтоне.

Ангела Меркель не только приветствовала проведение новой встречи между российским и американским президентами в ближайшем будущем, но и выразила надежду, что подобные переговоры станут «обычным делом», отмечает немецкий телеканал.

По мнению канцлера ФРГ, от любых переговоров все только выигрывают.

«Особенно тогда, когда диалог ведут эти две страны, — подчеркнула глава немецкого правительства. — Поэтому я рада каждой встрече».