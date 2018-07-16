Washington Post: в битве авторитаризма и демократии Трамп занял «не ту сторону»

В настоящий момент в мире разворачивается политическая борьба между экстремизмом и умеренностью, считает обозреватель The Washington Post Макс Бут. При этом американский президент не спешит поддерживать демократические силы и «здравомыслящих лидеров» Германии, Франции, Великобритании и Канады. Наоборот, он старательно пытается походить на «авторитарных лидеров», включая Владимира Путина, уверен журналист.

«Я скучаю по тем дням, когда консерваторы рассматривались в качестве естественной части государства, а их лидеры были флегматичными скучными типичными представителями истеблишмента... cегодня, напротив, в политике по обе стороны Атлантики слишком много волнения», — пишет обозреватель The Washington Post Макс Бут.

На его взгляд, в мире много заметных правых политиков, но их нельзя назвать консерваторами. Среди них венгерский премьер-министр Виктор Орбан, австрийский федеральный канцлер Себастьян Курц, польский депутат Ярослав Качиньский, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, российский лидер Владимир Путин и, «конечно же», действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

Почти все они дают хорошие информационные поводы для прессы, но для их стран это «плохая новость». Ведь они отвлекают внимание и во многих случаях захватывают власть, выставляя козлами отпущения меньшинства, нападая на элиты, очерняя СМИ и оппозицию, продвигая упрощённую и неработающую политику, создавая культы личности и подрывая демократические институты, рассуждает автор статьи.

По его словам, именно такую стратегию довели до совершенства в межвоенный период ряд тоталитарных лидеров Европы. В том числе Бенито Муссолини, Франсиско Франко, Юзеф Пилсудский, Адольф Гитлер и Иосиф Сталин.

«Нет, это не означает, что нацизм захватывает Европу или Америку. Но заурядный авторитаризм набирает силу в Польше и Венгрии и уже победил в Турции и России. От Словакии до Соединённых Штатов идёт разъедание демократических норм», — предупреждает Бут.

Перед войной правые экстремисты нашли своих «зеркальных противников» в образе Коммунистической партии. Сегодня коммунисты в основном не проявляют особой активности. Однако по мере роста популярности Джереми Корбина в Великобритании, Алексиса Ципраса в Греции, Беппе Грилло в Италии, Андреса Мануэль Лопеса Обрадора в Мексике и Берни Сандерса в США крайне левые укрепляют свои позиции, в то время как левоцентристы «вымирают», отмечает журналист.

«Короче говоря, на всём Западе политика вновь свелась к атавистической борьбе между радикальными правыми и сумасшедшими левыми. Мы избегаем катастрофы только потому, что остаются ещё несколько здравомыслящих лидеров, включая Терезу Мэй в Великобритании, Эммануэля Макрона во Франции, Джастина Трюдо в Канаде и Ангелу Меркель в Германии, которые придерживаются стремительно исчезающего центра. Но они сталкиваются с враждебными нападками со стороны левых и правых радикалов, которых зачастую так или иначе поддерживает Кремль», — уверяет Бут.

Немецкий канцлер пустила в свою страну более миллиона беженцев. И хотя уровень преступности в Германии находится на самом низком уровне за последние четверть века, Меркель «пришлось заплатить цену за свою гуманность». На последних выборах её партия Христианско-демократический союз показала едва ли не наихудший результат за историю своего существования.

Мэй, в свою очередь, приходится занимать «неблагодарной работой» — вести переговоры о выходе Соединённого Королевства из ЕС. «Безответственные» сторонники брексита — Борис Джонсон и Найджел Фарадж, — пообещали, что британцы смогут обеспечить суверенитет без экономических потерь. Но это столь же реалистично, как обещание Трампа построить стену на границе и заставить Мексику за неё заплатить, считает Бут.

«В нормальной ситуации президент Соединённых Штатов защитил бы центризм и либерализм от сил экстремизма и авторитаризма. Но не Трамп», — сетует автор статьи.

На недавнем саммите «Большой семёрки», американский президент повздорил с Макроном и Трюдо. На встрече лидеров НАТО он обвинил Меркель в том, что она сделала Германию «заложницей» России. Затем глава Белого дома пригрозил сорвать американо-британскую торговую сделку, если Мэй решит проводить «мягкий» вариант брексита, и при этом похвалил Бориса Джонсона. В то же время официальные и неофициальные представители Трампа «активно агитируют за европейских крайне правых».

«Неискренняя похвала Трампа в адрес Меркель и Мэй неспособна скрыть тревожную реальность. В экзистенциальной борьбе нашего времени — битве между умеренностью и экстремизмом, демократией и авторитаризмом, — американское правительство занимает не ту сторону. С давних пор Соединённые Штаты были защитниками свободы и единства, но при Трампе они превратились в тёмную, хаотичную силу, которая грозит уничтожить беспрецедентный период мира и процветания, наступивший после 1945 года», — заключает Макс Бут.





Комментарии читателей на сайте The Washington Post

Mickt: Я думаю, вы путаете «поддержку демократии» с «поддержкой Уолл-стрит». В течение многих лет мы уничтожали множество демократий, чтобы установить марионеток, которые угождали Уолл-стрит и рыночному капитализму в ущерб собственному народу. Затем мы давали им оружие, чтобы они подавляли свой народ.





Так что, если вы воспользуетесь простым поиском и замените слово «демократию» на «жадность», то статья станет лучше отражать действительность.





На самом деле нападки на идиота Трампа за то, что он не следует стандартной неоговорённой игре, в которую мы играем десятилетия, не объясняют то, что происходит. Купленные Уолл-стрит лидеры демократов и республиканцев в панике. Трамп как простой аутсайдер в этой игре заставляет их всех волноваться.

Я понимаю, многие богатые люди расстроены. Но остальному миру всё равно. Они просто не хотят войн.

Leicester: Я удивлялся, как такое возможно. Как наша страна смогла выбрать такого тоталитарного идиота, как Трамп? Но потом я вспомнил, что демократия — сложная штука, и для неё нужен образованный электорат. Большая часть у нас таковым не является.

Horacelabadie: Трамп занимает не ту стороны во всех вопросах. К сожалению, это совсем не означает, что это сторона победителя.

Liam-still: Трамп не тянет на неофашистского диктатора. Он слишком безропотно следует Путину и Ким Чен Ыну, чтобы соответствовать этому званию. Он скорее, как Муссолини в сравнении с Гитлером. Трамп — хорошо выдрессированный пудель Путина.



norabarnacle: Мы должны, мы, несомненно, должны избавиться от Трампа и республиканцев в конгрессе. Объявить импичмент, сделать всё необходимое, чтобы отстранить Трампа от власти и восстановить наше достоинство и честь. Он угрожает миру и процветанию всего мира, и ради чего? Каждый демократ и разочарованный республиканец должен объединиться и проголосовать за Демократическую партию в ноябре.