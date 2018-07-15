Der Spiegel: «встреча единомышленников» в Хельсинки сильнее всего ударит по Европе

В отличие от главы Кремля американский президент Дональд Трамп идёт в Хельсинки на гораздо большие риски, пишет Der Spiegel. Ведь ему придётся встретиться с бывшим офицером КГБ, который точно знает, чего хочет и руководствуется в первую очередь трезвым расчётом. Если саммит станет «встречей единомышленников», то сильнее всего от этого пострадает Европа, считает автор статьи.

Подружиться с главой Кремля Владимиром Путиным — это самая большая мечта американского президента Дональда Трампа, считает Der Spiegel. Он им восхищается, всё время его защищает — даже от обвинений американских спецслужб — называет «сильным лидером». Поэтому предстоящая встреча двух политиков в Хельсинки вызывает у Запада опасения. Договорится ли он с ним об отмене антироссийских санкций, выводе американских войск из Сирии или прекращении учений НАТО в странах Балтии, а может признает «аннексию» Крыма? Все эти вопросы волнуют союзников США и особенно Европу.

Очевидно, что для самого Трампа важнее всего создать видимость успешных переговоров с главой Кремля, считает автор статьи. «Два могущественных мужчины и рукопожатие» — такой президент США представляет себе эту встречу. Он рассчитывает, что она пройдёт также гладко, как и саммит с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном в Сингапуре. «Встреча с красивыми снимками, после которой американский президент будет выставлять себя победителем. Но в действительности победителем скорее всего окажется Путин», — полагает издание.

Многое в мероприятии в Хельсинки напоминает переговоры Трампа с Кимом. Тогда он говорил, что ему не нужно готовиться к встрече, и согласился прекратить военные учения в Южной Корее без ощутимых уступок со стороны северокорейского лидера. То же самое может повториться в случае с Путиным, опасается автор. Ведь это будет «саммит с бывшим офицером КГБ, который держится у власти уже 18 лет, подавляет оппозицию, манипулирует демократическими выборами и не боится применять силу. И он точно знает, чего хочет».

Трамп же собирается заложить в Хельсинки основу для нового миропорядка, напоминающего «тёмные времена, когда в мире лидировали национальные государства, сильные мужчины, договоры, скреплённые рукопожатием, изоляция и военная мощь». Друзья США теперь стали для них врагами, а противники — союзниками. Трамп собирается уничтожить все достижения XX столетия, целую сеть из альянсов, институтов и демократических структур, которые после окончания Второй мировой войны обеспечивали мир и процветание, в том числе и США.

Авторитарных правителей в Пекине и Москве глава Белого дома уважает больше, чем демократически избранных лидеров. И Путин с Трампом даже во многом похожи, считает автор. К примеру, в Европе их обоих поддерживают одни и те же правые популисты, например, в Италии или Венгрии. «Но в личном плане они очень сильно друг от друга отличаются: с одной стороны Путин, который руководствуется трезвым расчётом, а с другой — Трамп, для которого невежество — это добродетель».

Трамп на этой встрече рискует большим, констатирует Der Spiegel. Вполне возможно, он пойдёт на уступки главе Кремля, даже не осознавая этого и не слушая своих советников. При этом, если саммит станет «встречей двух единомышленников», то сильнее всего от этого пострадает Европа. Путину же всё равно, какими будут результаты переговоров. «Встреча послужит доказательством того, что Россия — больше не изгой в мировой политике. Большего ему и не надо», — заключает автор статьи.