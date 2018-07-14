Welt (TV)

Welt: саммит в Хельсинки станет «масштабным пиар-шоу»

Материал представлен в переводе ИноТВ
Масштабное пиар-шоу, множество «классных» фотографий и хорошие доверительные отношения между президентами России и США — вот чего стоит ожидать от саммита в Хельсинки, передаёт Welt. По окончании же первой двухсторонней встречи Владимиру Путину и вовсе придётся выслушать от Дональда Трампа немало похвалы в свой адрес — так же как и Ким Чен Ыну месяц назад, считает корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер.

После президентских выборов в США многие ожидали, что отношения между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом наладятся. Что мы имеем на сегодняшний день?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Я думаю, что Путин и Трамп относятся друг к другу довольно нейтрально. Американский президент всегда отказывался лично критиковать Путина. В свою очередь, глава Кремля также всеми силами избегал давать характеристику президенту США.

Во время же первой двухсторонней встречи (16 июля в Хельсинки. — ИноТВ) этим двоим, на мой взгляд, удастся наладить очень хорошие доверительные отношения. В общем и целом оба автократа уже на одной волне.

Как заявил на днях Дональд Трамп, он не считает Владимира Путина ни врагом, ни другом. Президент России для него конкурент. Трамп, однако, допустил, что они могут подружиться, если узнают друг друга получше.

Я считаю, что именно это и произойдёт. Будет очень много классных фотографий — слово «классных» в кавычках — и масштабное пиар-шоу. А затем Путин выслушает от Трампа множество похвальных слов в свой адрес, как и Ким Чен Ын месяц назад.

Дата выхода в эфир 14 июля 2017 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Welt (TV) Германия Европа
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Владимир Путин Дональд Трамп Россия саммит США
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