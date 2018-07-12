W&V: финские пивовары встретят Трампа и Путина особым пивом

Финские пивовары решили «чокнуться бокалами за саммит Трамп — Путин» и сварить для этого особое пиво, пишет Werben&Verkaufen. При этом они лишь хотят, чтобы люди попросту выпили за мир во всём мире, чего, собственно, американский и российский президенты «настоятельно и добиваются», подчёркивает немецкий журнал.

Пивовары в Финляндии решили «чокнуться бокалами за саммит Трамп — Путин» и сварить для этого особое пиво, сообщает Werben&Verkaufen.

К началу встречи российского и американского президентов, которая пройдёт 16 июля в Хельсинки, небольшая пивоварня из финского Куопио Rock Paper Scissors (RPS)* выпустит специальное пиво под названием Let's settle this like adults**. В продажу, правда, поступят всего 10 тыс. бутылок, уточняет немецкий жрунал.

«При этом пивоваров из RPS совершенно не смущает, что оба лидера, по всей видимости, вообще не пьют пива. Для них главное, чтобы люди подняли бокалы за мир во всём мире, чего, собственно, Трамп и Путин настоятельно и добиваются», — отмечает Werben&Verkaufen.

Если же на саммите в столице Финляндии президентам двух стран не удастся прийти к взаимопониманию, то, по мнению пивоваров из Rock Paper Scissors, российскому и американскому лидерам стоит сыграть в одноимённую игру — «Камень, ножницы, бумага».

Когда тяжёлые переговоры заходят в тупик, «Камень, ножницы, бумага» — это как раз то, что надо, заверил с иронией генеральный директор RPS Самули Хуухтанен.

«Возможно, что Путин и Трамп втайне уже и потренировались», — добавил Хуухтанен.

* Камень, ножницы, бумага (прим. ИноТВ).

** Уладим это как взрослые (прим. ИноТВ).