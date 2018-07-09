Financial Times: на встрече в Хельсинки Путин и Трамп будут решать, как избежать ядерной войны

Подрыв диалога и взаимное недоверие между Россией и США в течение последних четырёх лет подвергли их риску «неуправляемого обострения ситуации в случае кризиса», а оружие нового поколения и киберспособы ведения войны могут «разорвать в клочья» существующие договоры в области контроля над вооружениями, считает Financial Times. Как пишет издание, на встрече в Хельсинки Владимир Путин и Дональд Трамп должны будут решить, как избежать ядерной войны.

У Дональда Трампа и Владимира Путина будет много тем для обсуждения на встрече в Хельсинки на следующей неделе. Как отмечает Financial Times, на повестке дня есть и актуальный вопрос, не дававший покоя их предшественникам, а именно: «Как избежать ядерной войны?»

Российские и американские эксперты по вопросам безопасности сходятся во мнении, что нарушение диалога и взаимное недоверие между двумя ядерными сверхдержавами в течение последних четырёх лет подвергли их риску «неуправляемого обострения ситуации в случае кризиса», а оружие нового поколения и киберспособы ведения войны могут «разорвать в клочья» существующие договоры в области контроля над вооружениями.

«Уже прошли времена, когда существовали правила и договорённости, а также вера в то, что они необходимы, — считает руководитель американского аналитического центра Ольга Оликер. — И существуют огромное недоверие и уверенность в том, что другая сторона активно пытается дестабилизировать ситуацию».

По словам чиновников, дипломатов и аналитиков, во время встречи в Хельсинки лидеры России и США должны договориться о том, чтобы приступить к переговорам по поводу будущего стратегической стабильности, учитывая то, что два ключевых договора в области контроля над вооружениями, остающихся в силе, находятся под угрозой, пишет издание.

Обе стороны также должны приступить к обсуждению того, что делать после 2021 года, когда истечёт срок договора СНВ-III, по которому Россия и США обязаны сократить количество ядерных боезарядов до 1550 единиц.

«Очень тревожно видеть, как русские и американцы говорят об обороне и нераспространении ядерного оружия, не слыша друг друга», — заявил посол одной из союзнических стран США в России.

По словам посла США в России Джона Хантсмана, контроль над вооружениями будет главным вопросом в повестке дня встречи в Хельсинки, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и СНВ-3, как утверждает британское издание, также будут обсуждаться.

Хантсман отметил, что оба лидера, вероятно, будут решать, стоит ли продлевать договор СНВ-3 ещё на пять лет.

Контроль над вооружениями был ключевым аспектом политики Барака Обамы по перезагрузке отношений с Россией. Договор СНВ-3 был заключён благодаря его крепким отношениям с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым. Однако с тех пор всё изменилось.

«У Медведева было искреннее стремление поладить с Обамой, ему действительно нравилось вести с ним дела, и он в том числе считал Россию частью Запада, — отметил один из приближённых к Дмитрию Медведеву. — С Путиным же всё совсем по-другому, и мнение Кремля насчёт контроля над вооружениями тоже изменилось».

На протяжении почти половины послания Федеральному собранию в этом году Путин хвастался новым ядерным оружием, которое, по его словам, способно уничтожить систему противоракетной обороны США, вспоминает Financial Times.

«Эта точка зрения, согласно которой провокация может помочь, а неоднозначность может принести пользу, кажется, набирает популярность в Кремле, а также, возможно, и в нашем правительстве», — заявила Оликер. По её словам, Москва и Вашингтон «не так напуганы перспективой ядерной войны, как, возможно, их предшественники, и именно поэтому они охотнее рискуют».

«Продление договора СНВ-3 — это наилучший вариант, потому что это единственное, что у нас останется», — считает директор программы «Россия и ядерное нераспространение» в российском ПИР-Центре Адлан Маргоев.

Однако, по словам экспертов, одного лишь продления старых договоров может быть недостаточно, поскольку ещё нет никаких договорённостей по таким новым угрозам, как кибервойна и гиперзвуковое оружие. Другие считают, что Москва и Вашингтон, устанавливая новые правила, должны учитывать мнения других военных держав — например, Китая.

В Хельсинки уже проходили переговоры, которые привели к соглашениям, обеспечившим в конечном итоге стратегическую стабильность во время холодной войны. По словам аналитиков, встреча двух лидеров на следующей неделе в финской столице должна положить начало переговорам, посвящённым будущему поколению, пишет Financial Times.