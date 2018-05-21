Contra Magazin: чем больше в мире ядерного оружия, тем меньше вероятность «агрессии США»

Несмотря на то, что ядерное оружие приносит огромный ущерб и страдания, оно позволяет сохранять конфликты между странами в ограниченных масштабах, что говорит об определённой «пользе» ядерных бомб, пишет Contra Magazin. Чем у большего числа стран будет ядерное оружие, тем у США будет меньше шансов «оккупировать любое государство», считает издание.

«Ядерное оружие — это страшное оружие массового поражения, которое приносит невообразимый ущерб, однако в этом оружии всё же есть что-то хорошее», — пишет журналист Contra Magazin Марко Майер. «Если бы у России и Китая не было ядерных бомб, то американцы вместе со своими союзниками давно бы напали», — поясняет автор. Без ядерных бомб Индия и Пакистан уже давно бы друг друга уничтожили, а Израиль бы без этого оружия больше не существовал. Всё это — доводы, которые говорят о пользе наличия ядерного оружия и бомб.

Сейчас, в ходе иранского кризиса, вновь обострённого США, может показаться, что Иран и Саудовская Аравия всё же должны создавать свои ядерные бомбы. Можно быть уверенным, что эти два государства могут ввергнуть весь Ближний Восток в войну, которая способна привести к третьей мировой.

В этом смысле лозунг «ядерное оружие для всех» должен звучать на всей Земле, считает автор материала. В таком случае такие конфликты, как между Индией и Пакистаном, или Индией и Китаем будут происходить на очень ограниченном уровне, например, в виде небольших столкновений на границах. Большие военные кампании стали бы маловероятными. «И американцы не смогли бы больше оккупировать любую страну», — резюмирует автор Contra Magazin.