Vox: о продлении договора по СНВ никто не говорит, но в Хельсинки всё возможно

На саммите с президентом России Владимиром Путиным 16 июля Дональд Трамп, скорее всего, обсудит «вмешательство в выборы», войну в Сирии и угрозу со стороны Северной Кореи. Однако самым важным итогом встречи может быть нечто, о чём практически никто не говорит: продление договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) между США и Россией, пишет Vox.

СНВ-III вошёл в силу 5 февраля 2011 году при администрации Обамы. Цель договора — ограничить размер крупнейших в мире ядерных арсеналов — американского и российского. Подобное соглашение позволяет сторонам контролировать ядерные программы друг друга и обмениваться информацией, тем самым снижая уровень взаимного недоверия.

Договор истекает в 2021 году, однако лидеры обеих стран могут его продлевать на срок до пяти лет. В случае если через три года срок действия СНВ истечёт, то Москва и Вашингтон останутся без жизненно необходимой информации о ядерной программе своего потенциального противника.

Решат ли Путин и Трамп продлить это соглашение, на данный момент неясно. По этому поводу представитель Совета национальной безопасности США заявил следующее: «Мы открыты к обсуждению относительно продления СНВ, однако никаких решений о дальнейших действиях пока принято не было».

Во время своего первого телефонного звонка Путину в феврале 2017 года Трамп отверг предложение российского лидера по продлению договора, заявив, что это будет «плохой сделкой» для США.

Советник по национальной безопасности Трампа Джон Болтон также однажды заявил, что для США СНВ — это «одностороннее разоружение». По некоторым данным, Болтон был «очень недоволен», когда ему пришлось обсуждать эту тему с Путиным на прошлой неделе.

Что касается последнего, то тот по-прежнему заинтересован в продлении срока действия СНВ, и тот факт, что Болтон обсуждал этот вопрос с Путиным, говорит о том, что такой вариант развития событий вполне возможен.

«Продление договора в нынешнее время очень волнует Россию, — отметила бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Эвелин Фаркас. — Это соглашение помогает им выглядеть славными ребятами, готовыми к сотрудничеству, скрывая их справедливо обретённый статус плохих парней».

Тем не менее эксперты считают, что если Трамп и Путин согласятся продлить соглашение, то это будет крупным событием и невероятно позитивным моментом для обеих стран во многом потому, что сейчас США и Россия наращивают свои ядерные арсеналы, что ведёт к росту мировой напряжённости.

«Россия и США, по сути, ведут гонку вооружений, — заметила эксперт по ядерным вооружениям Лейси Хили. На данный момент, поясняет Vox, Вашингтон планирует разработку новых ядерных бомб с более слабым зарядом, что теоретически сделает их более применимыми на практике. Путин же, в свою очередь, объявил о планах создать ракету с ядерной боеголовкой, способной обходить американские системы ПРО.

Хотя СНВ не накладывает ограничений на эти виды вооружений, он всё равно установит лимит на некоторые наиболее мощные образцы военной техники обеих стран.

«Для Трампа это может стать лёгкой победой, особенно учитывая опасения, что на саммите с Путиным он может пойти на крупные уступки, — сообщил эксперт по нераспространению ядерного оружия Кингстон Рейф. — Здесь не надо быть семи пядей во лбу».

СНВ не только ограничивает размеры ядерных арсеналов России и США: обе страны каждый день отправляют друг другу информацию о состоянии и перемещениях ядерных вооружений. Например, в случае если Москва решила снять с ракеты боеголовку и отправить её на ремонт, то Госдепартамент США получит об этом уведомление. С 2011 года США и Россия обменялись около 15,7 тыс. подобных сообщений.

Причина для таких мер предосторожности очевидна. Во время холодной войны Вашингтон и Москва имели мало информации о ядерном арсенале своего потенциального противника. Несмотря на то что спецслужбам также удавалось получать информацию подобного рода, договор способствовал взаимной открытости. Такой подход увеличивает уровень доверия между державами и уменьшает вероятность эскалации инцидентов до ядерной войны.

Если Трамп и Путин не продлят договор, то Вашингтон и Москва потеряют возможность следить за ядерными программами, что приведёт к соответствующим последствиям.

«Мы можем вновь оказаться в ситуации, которая сложилась в середине холодной войны, когда мы думали: «О господи, они строят что-то безумное», хотя на самом деле это было не так, — вспоминает Хили. — И нам не понравится то, как будет выглядеть мир без этого договора».

Хотя СНВ не запрещает новые типы вооружений, разрабатываемые обеими сторонами, продление этого договора продемонстрирует успехи в снижении накала гонки вооружений.

«Это самый маленький, но самый серьёзный шаг, который может сделать США, чтобы поддержать… отношения в ядерной сфере, — подытожила Хили. — Договоры о контроле над вооружениями кажутся бесполезными, пока они не исчезают и ты не начинаешь по ним скучать».