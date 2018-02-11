Глава «Ростеха»: новая гонка вооружений разрушит мир — достаточно одной искры

В недавно опубликованном стратегическом документе США говорится о развитии американского ядерного оружия, что может привести к новой гонке вооружений, предупреждает в интервью The Washington Post глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. По его словам, в таком случае может легко разразиться конфликт, и, учитывая количество оружия в мире, победителей в нём уже не будет.
Один из главных чиновников Владимира Путина, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью The Washington Post заявил, что Россия и США приближаются к новой гонке вооружений. По его словам, это свидетельствует о том, как негативно геополитические споры сказываются на системе контроля за ядерным оружием.
Чемезов считает, что вряд ли Договор об СНВ-III может быть продлён, учитывая нынешнее состояние отношений между двумя странами. «Как мы можем говорить о дальнейших переговорах по сокращению вооружений, если мы друг другу не доверяем?» — сказал он в интервью. Как отмечает издание, Чемезов — один из самых высокопоставленных российских чиновников, кто за последнее время выразил скепсис относительно перспектив проведения новых ядерных переговоров между Россией и США.
И в особенности опасения России вызваны недавно опубликованным документом Министерства обороны США, в котором присутствует рекомендация по созданию нового ядерного оружия. «Это приведёт к новой гонке вооружений, потому что нам придётся делать то же самое, что и американцы, — заявил Чемезов. — А дальше будет достаточно одной искры. Учитывая количество оружия сегодня в мире, победителей не будет, мир будет разрушен».
Чемезов ещё со времён работы в КГБ дружен с Путиным, отмечает автор статьи, и его имя находится в санкционном списке США. «Они думают, что люди из этого списка расстроятся, придут к американцам и скажут: «Да, мы с вами» и «Давайте вместе свергнем Путина». Наоборот, это возымело полностью противоположное действие. Все люди из списка поддерживают Путина», — сказал Чемезов в интервью.
Он также признался, что ожидал от США более дружественной политики по отношению к России после прихода Трампа, как при Джордже Буше — младшем. Ослабление санкций помогло бы его компании укрепить свои бизнес-связи с американскими партнёрами вроде Boeing, с которой они уже работают над производством запчастей для самолётов из титана.
Теперь же новую американскую ядерную стратегию в России воспринимают как показатель того, что Трамп не исполняет своего обещания по налаживанию отношений с Москвой. По словам российских экспертов, отмечает издание, она может привести не только к гонке вооружений, но и к серьёзному военному кризису, что чревато прямым военным столкновением между США и Россией.
При этом Россия, как отмечает автор статьи, уже занимается модернизацией своих ядерных арсеналов. И если при Обаме подобные действия не вызывали большой тревоги, то теперь ситуация гораздо серьёзней, приводит The Washington Post слова экспертов.
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