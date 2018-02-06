Le Figaro: новая ядерная доктрина США защитит союзников от России и Китая

Несмотря на «бурную реакцию» России и Китая, новая ядерная доктрина США не провоцирует новую холодную войну, уверен обозреватель Le Figaro. Её цель — защитить американских союзников от «агрессии» со стороны потенциальных противников США, России и Китая, полагает автор. Однако для эффективного сдерживания необходима также серьёзная дипломатическая работа, которой сегодня недостаёт, отмечается в статье.

«После окончания холодной войны мы думали, что ядерный вопрос отныне стал уделом не супердержав, а средних, «развивающихся» стран, таких как Пакистан, Иран или Северная Корея», — отмечает международный обозреватель Le Figaro Рено Жирар. По его словам, начиная с конца 80-х годов, Европа была «обнадёжена» инициативами Москвы и Вашингтона в области ядерного разоружения, которые продолжались до последнего времени, даже несмотря на охлаждение российско-американских отношений после 2014 года.

Однако сегодня, после публикации Пентагоном новой ядерной программы США и «бурной реакции» на неё со стороны России и Китая, возникает вопрос, не был ли этот взгляд излишне оптимистичным, пишет автор. Как напоминает журналист, новая доктрина не возвращается к вопросу о допустимом максимуме вооружений, однако предполагает замену определённого числа боеголовок высокой мощности на маломощные и размещение их на подводных лодках, самолётах и ракетах наземного базирования.

«Это парадокс. Однако для того, чтобы действительно напугать потенциального врага, необходимо перейти от высокомощного оружия к маломощному, от кувалды к молотку», — считает обозреватель Le Figaro.

«Классическое» ядерное оружие обладает такой силой, что его применение невозможно без риска взаимного уничтожения. «Стратеги Пентагона считают, что им необходимо оружие средней мощности для того, чтобы заставить противника, прямо угрожающего союзникам США, прекратить наступление в региональных конфликтах», — поясняет автор. В доктрине напрямую говорится о том, что её цель — «заставить Россию отказаться от помыслов об использовании маломощного ядерного оружия на европейском театре и сделать то же по отношению к Китаю в Азии».

По словам автора статьи, в Пентагоне опасаются, что «Москва однажды захочет возвратить себе часть Империи, которую президент Ельцин отдал в 1991 году, между парой рюмок водки». Американцы также не исключают, что Китай в какой-то момент задумает установить военный контроль над морскими путями в Азии, по которым идут торговые суда. Как отмечает журналист, сегодня такой стратегически важный путь, Малакский пролив, контролируется Сингапуром и «его американским союзником».

По убеждению автора статьи, несмотря на острую реакцию со стороны России и Китая и обвинения Америки в разжигании новой холодной войны, новая ядерная доктрина США «не является провокацией против мира». Её цель — исключительно «усиление сдерживания».

«Однако для того, чтобы быть эффективной она (ядерная доктрина. — ИноТВ) должна сопровождаться постоянным и качественным диалогом на дипломатическом уровне. Чего сегодня, к сожалению, не хватает», — заключает автор.