FP: Трамп не спешит продлевать договоры с Россией, подписанные Обамой

В 2021 году закончится срок действия Договора СНВ-III, который обеспечивает взаимную открытость России и США в вопросе ядерного оружия. Однако, как пишет Джон Вольфшталь на страницах Foreign Policy, Дональд Трамп не выказал заинтересованности в его продлении и, вероятно, дело в том, что заключал эти договорённости его противник Барак Обама.

5 февраля наступит день, когда и США, и Россия в полной мере выполнят свои обязательства по Договору СНВ-III, пишет специалист по ядерному оружию Джон Вольфшталь в своей статье для Foreign Policy. По его словам, ещё семь лет назад это было сложно представить, ведь даже ратификация этого договора проходила не без сложностей.

Теперь же, по его оценке, учитывая напряжённость в отношениях между Россией и США, существование договора приобретает особое значение. «Сдерживая ядерное соревнование между двумя нашими странами и предоставляя обеим беспрецедентную прозрачность, доступ к проверке и информации о размере, форме и размещении наших стратегических наступательных вооружений, этот договор сохранил толику предсказуемости и профессионализма в уже разбитых отношениях», — пишет автор статьи. Договор, по его словам, «не решил всех наших проблем, но помогает сделать так, чтобы они не вышли из-под контроля».

Однако, к сожалению, пишет Вольфшталь, в 2021 году срок действия этого договора истечёт, если президенты обеих стран не договорятся о его продлении ещё на пять лет. Пока же Дональд Трамп заинтересованности в этом не выказал. Так, в документе, посвящённом ядерной политике США, отмечается, что исполнение договорённостей, прописанных в этом договоре, входит в интересы США, однако там ничего не говорится о его продлении. И переговоры по стратегической стабильности, почва для которых была намечена при администрации Обамы, команда Трампа тоже ведёт неохотно, отмечает автор статьи.

А тем временем если соглашения о продлении СНВ-III не будет, то следующий президент США окажется в ситуации вроде той, что получил в своё время Обама, когда у него было крайне мало времени на переговоры по новому ядерному соглашению с Россией взамен истекавшего в декабре 2009 года СНВ-I. Если бы ему не удалось заключить нынешний договор, то отношения между странами непременно бы ухудшились, началось бы ядерное соревнование и США пришлось бы тратить дополнительно огромные суммы на разведку.

«Контроль над вооружениями — это всегда была непопулярная идея», — признаёт автор статьи. Критики всегда говорят, что подобные соглашения ограничивают свободу действий США, однако Вольфшталь настаивает, что такие договорённости, как показывает история, наоборот, обеспечивают интересы США и идут им на пользу.

Однако Трамп в своём подходе не обращает внимания на эти уроки, сетует автор. По его мнению, происходит это, вероятно, из-за того, что эти договорённости достигались президентом Обамой. И таким образом администрация Трампа рискует «сконцентрироваться только на военных инструментах принуждения вместо того, чтобы использовать все дипломатические, экономические, политические инструменты и средства безопасности, которые имеются в арсенале США». По его словам, отодвигая контроль над вооружениями на задний план, Америка теряет ключевой инструмент контроля над военными угрозами, которые стоят перед США и их союзниками.

Джон Вольфшталь предупреждает, что Россия возвела в приоритет восстановление своих ядерных сил, и если договор не продлить, то США лишатся дополнительной защиты. В таком случае повторятся крупнейшие ошибки времён холодной войны, «когда мы узнали, что в гонке вооружений и в ядерной войне невозможно победить и что лучше в них не сражаться», предупреждает эксперт на страницах Foreign Policy.