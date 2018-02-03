CNN: новая ядерная доктрина поможет Пентагону дать жёсткий ответ «армии Путина»

Министерство обороны США обнародовало новую ядерную доктрину, в которой делается акцент на угрозе не только со стороны Северной Кореи, но и России, передаёт CNN. Как отмечает канал, из-за того, что Москва всё больше полагается на свой ядерный арсенал, Пентагон занял самую жёсткую в истории позицию по отношению к «армии Владимира Путина».

Ещё одна срочная новость: Пентагон выступил с тревожной оценкой угрозы ядерного удара по Соединённым Штатам, причём не только со стороны Северной Кореи, но и России. В эфире наш корреспондент в Пентагоне Барбара Старр. Эту (Ядерную. — ИноТВ) доктрину обнародовали совсем недавно.



БАРБАРА СТАРР, корреспондент CNN в Пентагоне: Так и есть, Вульф. По словам критиков, эта доктрина понизит порог (угрозы. — ИноТВ), при котором Трамп или любой другой президент может принять решение применить ядерное оружие. Сторонники доктрины уверены, что новые средства сдерживания необходимы ввиду противников США.



Пока президент Трамп ходит по политическому минному полю российского расследования…



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Никакого сговора не было. Не было никакого преступления.



…Пентагон и Госдепартамент представили доклад о ядерных угрозах и ответе на них администрации Трампа, в котором заняли самую жёсткую на данный момент позицию по отношению к армии Владимира Путина.



АНИТА ФРИДТ, исполняющая обязанности помощника госсекретаря по контролю за вооружениями: Россия всё больше полагается на своё ядерное оружие, на свой потенциал, и, как мы отмечали, она занимается созданием обширного и разнообразного ядерного арсенала.



Пентагон сообщает о двух тысячах единиц ядерного оружия, способного нанести удар по Европе. В их число входят ракеты, бомбы, глубинные бомбы и торпеды. Кроме того, Пентагон впервые подтвердил, что Россия занимается разработкой подводного дрона, который может пройти тысячи миль и нанести удар по побережью США.



Однако Россия — это лишь одна головная боль министра обороны Джеймса Мэттиса из многих. Он находится на своём посту уже второй год. Ядерное сдерживание США также направлено на Северную Корею, которая, как говорится в докладе, может всего через несколько месяцев достичь возможности нанести удар по США ядерными баллистическими ракетами.



ДЖОН РУД, заместитель министра обороны США: Если Северная Корея, положим, запустит ядерную баллистическую ракету по США, а мы её перехватим, то в таком случае мы вряд ли скажем: «Ну ладно, здесь мы закончили».



Однако, по данным CNN, из-за нынешней напряжённости Пентагон может отложить плановое испытание американской межконтинентальной баллистической ракеты до окончания Олимпийских игр.



Вместе с тем главное, что должен сделать Мэттис, — это убедить президента Трампа в том, что ограниченного удара по Северной Корее наносить не потребуется, так как санкции могут сработать ещё до того, как на сцену выйдут ракеты. Вторая задача состоит в том, что Мэттису по-прежнему необходимо иметь в запасе надёжные планы силового решения, способные поддержать дипломатические усилия.



МАРК ХЕРТЛИНГ, военный аналитик CNN: Ему нужно находить варианты, которые найдут понимание у его начальника и подготовят его. Его начальник никогда не бывал в бою, в отличие от генерала Данфорда и министра Мэттиса; у него нет такого опыта конфликтов, какой был у них. Они должны заставить его осознать катастрофические последствия решения о применении военной силы.



БАРБАРА СТАРР: После публикации этого доклада Пентагон призывает к масштабной модернизации американского ядерного арсенала и разработке нового ядерного оружия меньшей мощности, которое было бы менее разрушительным. Вульф.



Барбара, огромное спасибо. С нами была Барбара Старр из Пентагона.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 03 февраля 2018 года.