Le Figaro: Китай призвал США отказаться от «менталитета холодной войны»

Министерство обороны Китая призвало Соединённые Штаты пересмотреть свои взгляды и серьёзно отнестись к обязательствам по вопросу ядерного разоружения, пишет Le Figaro. Такую реакцию в Пекине вызвала новая Ядерная доктрина США, в которой Вашингтон высказывает намерение развивать свои ядерные силы.

Пекин призвал Вашингтон отказаться от «менталитета холодной войны», пишет Le Figaro. Связано это с тем, что в пятницу США опубликовали новый документ, в котором они выражают своё намерение развивать ядерные силы.

«Мир и эволюция — вот нерушимые силы мирового развития. Соединённые Штаты, которые владеют самым большим арсеналом ядерного оружия в мире, должны взять на себя инициативу следовать этой тенденции, а не идти ей наперекор», — приводит издание формулировки Министерства обороны Китая.

Россия также высказалась против положений американского документа. По словам Москвы, они подпитывают риски недопонимания между двумя странами. США, в свою очередь, считают, что, развивая ядерные силы малого радиуса действия, они удерживают Россию от того, чтобы она использовала своё оружие.

Китай, как и Россия, стал причиной для обеспокоенности США. И он, в свою очередь, обвиняет Вашингтон в надменности и призывает к сдержанности. «Мы надеемся, что США серьёзно отнесутся к своим обязательствам по вопросу разоружения и скорректируют своё восприятие стратегических намерений Китая», — цитирует Le Figaro заявление китайского правительства.