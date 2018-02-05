Le Temps: «гуманитарные бомбы» в новой доктрине США ставят крест на ядерном сдерживании

Новая Ядерная доктрина администрации Дональда Трампа делает применение маломощного ядерного оружия обыденной практикой и рискует спровоцировать новую гонку вооружений между Россией и США, предостерегает швейцарское издание Le Temps. В современном, гораздо менее стабильном, чем во времена холодной войны, мире отказ от контроля над ядерными вооружениями может привести к необратимым последствиям, предупреждает автор.

«В течение 70 лет страх ядерного катаклизма оправдывал существование системы ядерного сдерживания», — напоминает швейцарское издание Le Temps. Однако, как отмечает автор редакционной статьи, сегодня американская администрация, «опирающаяся на бывших теоретиков и ястребов холодной войны», представляя свою новую Ядерную доктрину, снимает табу на использование ядерного оружия.

Вашингтон отныне считает возможным использовать маломощное ядерное оружие для «противостояния кибератакам». «Это самый разрушительный в истории человечества способ сделать применение ядерного оружия обыденной практикой, — уверена газета. — Она (администрация президента США. — ИноТВ) хочет заставить всех поверить в абсурдное понятие «гуманитарных» атомных бомб, а также в идею о том, что государство, подвергшееся атаке таких вооружений, не ответит подобным же образом».

По мнению издания, решение американской администрации может иметь крайне тяжёлые последствия. Во-первых, новая доктрина Вашингтона способна спровоцировать новую гонку ядерных вооружений с Россией, которой многие президенты США в период после Рейгана и до Трампа стремились избегать.

Кроме того, новая Ядерная доктрина Вашингтона продолжает тенденцию отказа мировых ядерных держав от разоружения, предполагаемого Договором о нераспространении ядерного оружия. Так, Москва модернизирует свой ядерный арсенал, для Серверной Кореи атомная бомба стала «единственным способом заставить себя уважать», Пакистан, лишившийся американской военной помощи, становится «опасно нестабильным». К тому же последовательные попытки США разрушить ядерную сделку с Ираном могут заставить Тегеран снова начать разработки собственного ядерного оружия и вдохновить на это другие государства Ближнего Востока.

«В ситуации, когда геополитическая стабильность биполярного мира времён холодной войны уступила место глубокой нестабильности многополярного мира, желание президента Трампа обесценить, а может, и вовсе отменить соглашения о контроле над вооружениями вместе с возможным увеличением числа государств — обладателей атомной бомбы может представлять собой взрывоопасную смесь», — предостерегает Le Temps.

Надежду на сопротивление столь опасной политике автор статьи возлагает на гражданское общество. Награждение Международной кампании за запрещение ядерного оружия Нобелевской премией мира в 2017 году рассматривается в этом контексте как «позитивный, но недостаточный сигнал».

«Мобилизация должна быть массовой и немедленной», — призывает швейцарская газета.