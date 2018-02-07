CNBC: Пентагон считает новые ядерные ракеты «козырем» на переговорах с Москвой

Министр обороны США Джеймс Мэттис нашёл оправдание расширению ядерного арсенала своей страны. На слушаниях в конгрессе чиновник заявил, что новые крылатые ракеты морского базирования помогут американским дипломатам «надавить» на Москву во время переговоров о контроле над вооружением, передаёт CNBC.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис объяснил, почему Соединённые Штаты стремятся нарастить свой ядерный потенциал. По его словам, это станет «козырем» Вашингтона на переговорах с Москвой, передаёт CNBC.

«Я не думаю, что русские захотят от чего-то отказаться, не получив ничего от нас», — заявил Мэттис во время заседания палаты представителей, посвящённого новой оборонной и ядерной стратегии страны.

На днях Пентагон обнародовал документ о пересмотре ядерной доктрины. Его авторы настаивают, что США должны разрабатывать «современные крылатые ракеты морского базирования», которые могут устанавливаться на подводных лодках.

На слушаниях в конгрессе Мэттис предположил, что эти ракеты станут «рычагом», который американские дипломаты смогут использовать во время будущих переговоров по контролю над вооружением с Москвой. Он также добавил, что Вашингтон не намерен выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, несмотря на подозрения, что Россия «нарушает это соглашение времён холодной войны».

«У нас существует нерешённая проблема с нарушением Россией договора по РСМД, — заявил Мэттис. — Я хочу убедиться, что у наших переговорщиков будет что-то для ведения переговоров».

«Мы хотим, чтобы Россия вернулась к соблюдению (соглашения. — ИноТВ). Мы не хотим отказываться от договора по РСМД. Но в то же время у нас есть варианты на случай, если Россия продолжит следовать этим направлением», — предупредил чиновник.

По словам Мэттиса, новые виды вооружений, предложенные в доктрине, также станут «средством сдерживания» Москвы. Особенно с учётом того, что её лидеры предлагают использовать маломощные ядерные снаряды при обычном конфликте, отмечает CNBC.

Мэттис подчеркнул, что разработка нового маломощного ядерного оружия не снижает порог его использования. Он заверил, что Вашингтон будет применять этот вид вооружения «только в экстренных ситуациях, чтобы защитить жизненно важные интересы Соединённых Штатов, наших союзников и партнёров».

Некоторые критики подозревают, что новая военная политика администрации Трампа говорит о растущем желании американских властей нанести ядерный удар первыми. Кроме того, по мнению экспертов, США уже обладают достаточным «арсеналом устрашения» и не должны разрабатывать новое маломощное тактическое оружие.

Но глава Пентагона отверг эти обвинения и предложения. Он назвал новую доктрину «защитой от будущих неопределённостей и опасностей», при этом напомнив, что «приоритетной задачей» Министерства обороны США остаётся «долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией».

Выступая перед сенаторами, Мэттис также не упустил возможности пожаловаться на проблемы с финансированием, которые испытывает американская армия. По его мнению, Вооружённые силы США всё ещё отличаются высокой боеспособностью, но их преимущества «продолжают сходить на нет» из-за сокращений и пересмотров бюджета, обращает внимание CNBC.