Vox: экс-аналитик ЦРУ опасается, что шпионы влияют на Трампа через Fox News Работники Fox News — потенциальные цели для зарубежных спецслужб, например из России или Китая заявил в интервью Vox экс-сотрудник ЦРУ Аки Периц. Ведь глава Белого дома Дональд Трамп постоянно смотрит этот канал, и передачи на нём во многом определяют то, что он думает, твитит и делает, объясняет эксперт. 19 января 2018 Vox

Vox: обвиняя демократов в лицемерии, Трамп мутит воду в «российском деле» Президент Дональд Трамп пытается продвинуть свою версию «российского скандала», согласно которой сотрудничал с Москвой вовсе не он, а администрация Обамы, которая пошла на «урановую сделку» с Россией, пишет Vox. По мнению издания, таким образом Трамп стремится дискредитировать расследование своих потенциальных связей с российскими чиновниками. 20 октября 2017 Vox

Vox: новые санкции США не поставят Россию на колени, но оправляться она будет долго Новые американские санкции, судьбу которых должен решить конгресс, могут нанести ещё больший урон российской экономике, пишет Vox. Ограничения могут лишить любую иностранную компанию, ведущую дела с Москвой, доступа к банковскому капиталу США. Более того, под потенциальной угрозой оказываются и российские фирмы, которые участвуют в зарубежных проектах, отметила в интервью изданию эксперт вашингтонского Центра стратегических и международных исследований. 12 июля 2017 Vox

Vox: в Китае запретили критиковать Путина в соцсетях Владимир Путин стал первым иностранным лидером, на которого распространилось действие защитной цензуры в Китае, сообщает Vox. По указу президента Си Цзиньпина крупнейшая китайская социальная сеть начала блокировать сообщения, которые могут содержать критику главы Кремля. По версии издания, это один из знаков, говорящих о сближении двух стран. 12 июля 2017 Vox

Vox: непредсказуемость Трампа тревожит и союзников США, и Россию Политика Белого дома в отношении России напоминает «странную неразбериху», пишет Vox. По словам издания, этот неясный курс Дональда Трампа вызывает беспокойство не только у европейских членов НАТО, но и у Москвы, привыкшей к «исторически предсказуемой враждебности» Вашингтона. 24 марта 2017 Vox

Vox: Безумный Пес в Пентагоне способен испортить Трампу отношения с Москвой Дональд Трамп определился с кандидатом на пост главы Пентагона, пишет Vox. Им стал генерал морской пехоты Джеймс Мэттис, прозванный Безумным Псом. По словам издания, в прошлом этот вашингтонский «ястреб» и известный критик иранской политики Обамы демонстрировал воинственность по отношению к России. В частности, он утверждал, что Владимир Путин пытается «разрушить НАТО» и угрожает не только Америке, но и ее европейским союзникам. 2 декабря 2016 Vox

Vox: Советником Трампа по нацбезопасности станет «любитель России» Генерал-лейтенант Майкл Флинн займет пост советника по национальной безопасности будущего американского президента, сообщает Vox. Как отмечает издание, Флинна критикуют за его связи с Россией, нападки на Барака Обаму и Хиллари Клинтон, а также за то, что считает ИГ, а не Россию, главной угрозой США. Впрочем, в своих взглядах он совпадает с будущим боссом Дональдом Трампом. 18 ноября 2016 Vox

Vox: Атака из Москвы подкосит веру в американскую непогрешимость Компромат на Демократическую партию США, за публикацией которого, как считают сторонники Клинтон, стоит Кремль, мог иметь целью дискредитировать США в глазах россиян, пишет Vox. По мнению издания, обнародование внутренних документов призвано показать, что политика в США не менее грязная, чем в России. Это способно подкосить моральный авторитет Вашингтона и связать руки будущему президенту, рассуждает автор. 28 июля 2016 Vox

Vox: И без танков у Запада хватит сил поставить Россию на место Западу не стоит беспокоиться, что Россия скоро захватит Прибалтику, считает автор Vox профессор Марк Галеотти. Во-первых, президент Владимир Путин вовсе не «безрассудный империалист», а во-вторых – Запад способен эффективно ответить методами гибридной войны, и в Москве это понимают, пишет Vox. 5 мая 2016 Vox

Кандидат в президенты США Марко Рубио предложил «выгнать русских» с Кубы На недавних дебатах кандидат в президенты США от Республиканской партии Марко Рубио разгромил своего оппонента Дональда Трампа, продемонстрировав, что тот не разбирается в отношениях с Кубой. Сам же Рубио для нормализации отношений с Гаваной предложил демократизировать страну и «выгнать» оттуда русских и китайцев, сообщает Vox. Впрочем, по мнению ресурса, за многие десятилетия столь жесткая линия уже показала свою неэффективность. 11 марта 2016 Vox