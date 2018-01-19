Vox: экс-аналитик ЦРУ опасается, что шпионы влияют на Трампа через Fox News

Работники Fox News — потенциальные цели для зарубежных спецслужб, например из России или Китая заявил в интервью Vox экс-сотрудник ЦРУ Аки Периц. Ведь глава Белого дома Дональд Трамп постоянно смотрит этот канал, и передачи на нём во многом определяют то, что он думает, твитит и делает, объясняет эксперт.
Экс-сотрудник ЦРУ Аки Периц утверждает, что работники американского телеканала Fox News могут быть под прицелом зарубежных спецслужб. Причём как российских, так и китайских, а также иранских, рассказал он в интервью Vox.
Периц объяснил, что Fox News обладает огромным влиянием на главу Белого дома Дональда Трампа. Он постоянно смотрит этот телеканал, и передачи на нём во многом определяют то, что он думает, твитит и делает. Если бы зарубежные спецслужбы могли влиять, скажем, на ведущего Шона Хэннити, то для них это было бы здорово, ведь американский президент прислушивается к его мнению. «Я не думаю, что Шон Хэннити — российский агент, но суть не в этом. Если ты шпион, то, возможно, постараешься обработать его продюсеров или гримёра — ты любым способом пытаешься попасть в этот мир», — объяснил Периц. К тому же проникнуть в медиаорганизацию проще, чем в правительственную структуру, добавил эксперт.
Проще всего собирать информацию на президента, продолжил экс-сотрудник ЦРУ. И в этом плане даже страница Трампа в Twitter — просто «золотая жила» для спецслужб. Если же заручиться поддержкой одного из помощников продюсера на таком популярном шоу, как Fox & Friends, то он сможет сообщить по электронной почте о том, что будет в эфире.
Также можно завербовать одного из тех, кто пишет сценарии для передачи, и через него продвигать свои идеи, которые потом услышит президент США. Впрочем, эксперт отмечает, что у него нет никаких доказательств этому, так что пока он только предупреждает работников Fox News. Во что бы они ни верили, они — потенциальные цели, и им нужно проявлять осторожность, подчеркнул экс-сотрудник ЦРУ.
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