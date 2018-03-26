BBC: Москва и «Талибан» отвергли обвинения в «сговоре» против США Глава американской армии в Афганистане генерал Джон Николсон обвинил Россию в том, что она подрывает операцию США в регионе, обеспечивая оружием «Талибан». В ответ Москва назвала эти утверждения «пустыми сплетнями», а представитель исламистского движения заявил, что талибы не получают помощь ни от одной из стран, передаёт BBC. 26 марта 2018 BBC

BBC: турецкие власти сообщили об успешном взятии центра Африна Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что поддерживаемые им силы отбили у курдского ополчения центр сирийского Африна, передаёт BBC. По информации корреспондента телеканала, вступление протурецких войск в город произошло быстрее, чем ожидалось. 18 марта 2018 BBC

BBC: Россия выбирает президента В России идут президентские выборы, сообщает BBC. В 8:00 по московскому времени избирательные участки открылись в российской столице, при этом первыми голосовали жители Дальнего Востока. Предварительные результаты голосования, как отмечает издание, появятся в воскресенье вечером. 18 марта 2018 BBC

BBC: Трамп получит желанный военный парад, но без танков Пентагон выполнит просьбу президента и проведёт военный парад 11 ноября в Вашингтоне, пишет BBC. Как отмечает издание, организаторы торжеств обещают уделить особое внимание воздушному шоу, но подчёркивают, что в процессии будут участвовать только машины на колёсном ходу, чтобы избежать повреждение дорог. 11 марта 2018 BBC

BBC: отказ мигрантам в льготных продуктах власти Эссена не считают ксенофобией Канцлер Германии Ангела Меркель осудила решение Банка продовольствия города Эссен оказывать помощь только гражданам Германии, передаёт BBC. При этом председатель организации Йорг Сартор отвергает обвинения в ксенофобии, настаивая на том, что решение было вынужденным. 27 февраля 2018 BBC

«Хуже, чем в Афганистане»: британские военные пожаловались BBC на жизнь на родине Более 100 солдат британской армии в городе Олдершот уже почти год не имеют бесперебойного доступа к горячей воде и отоплению, пишет BBC. Многие военнослужащие признаются, что их бытовые условия на передовой были лучше, чем в английских бараках. И этот случай никак нельзя назвать уникальным, учитывая нехватку средств Минобороны Соединённого Королевства на ремонт и техобслуживание многочисленных военных объектов, отмечает издание. 25 февраля 2018 BBC

Глава ЦРУ: Москва не помешает свободным и честным выборам в Америке Россия не умерила свою подрывную деятельность в Америке и Европе — и в этом году целью Москвы станут промежуточные выборы в США, заявил в интервью BBC директор ЦРУ Майк Помпео. Однако несмотря на всё это, Соединённые Штаты смогут провести свободные и честные выборы. 30 января 2018 BBC

BBC: российских паралимпийцев в Пхёнчхане лишат флага и гимна Международный паралимпийский комитет запретил российским спортсменам выступать на зимних Играх в Пхёнчхане под национальным флагом. Паралимпийцы, отвечающие «строгим критериям», смогут участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе, передаёт BBC. Также введён официальный запрет на российские гимн и флаг, сообщает телеканал. 29 января 2018 BBC

BBC рассказал, как в Москве справляются с «рекордно мрачной» зимой В декабре солнце над российской столицей практически не было видно, пишет BBC. Москвичи по-разному боролись с этой напастью. Большинство заполняли время книгами, выпивкой, музыкой, прогулками или спортом, ожидая окончания этого депрессивного периода, утверждает корреспондент британского телеканала Олег Болдырев. 21 января 2018 BBC

Глава службы безопасности Швеции: Россия — главная угроза для нашей страны Россия представляет собой «самую большую угрозу» для Швеции в плане «иностранного вмешательства», заявил в интервью BBC руководитель Службы государственной безопасности Швеции Андерс Торнберг. По мнению экспертов, акты «запугивания, кибератаки и фейковые новости» со стороны Москвы вызваны планами Стокгольма по вступлению в НАТО, отмечает BBC. 5 января 2018 BBC