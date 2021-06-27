BBC: инцидент с Defender был «тщательно спланированной операцией» Лондона — выяснилось из секретных документов, обнаруженных «на остановке»

Ситуация с британским эсминцем Defender, обстрелянным российскими силами после пересечения границы страны у Крыма, была «заранее и тщательно» спланированной акцией, направленной на то, чтобы выступить в поддержку «суверенитета Украины», выяснили журналисты BBC из секретных документов, «найденных на автобусной остановке». Как сообщает вещательная организация, британские чиновники рассчитывали на «агрессивную» реакцию со стороны России, но решили не избегать конфронтации, чтобы не дать Москве возможность заявить, что Великобритания «испугалась».

Проникновение британского эсминца Defender в российские территориальные воды в минувшую среду было спланированной операцией с целью продемонстрировать поддержку Украине, сообщает BBC. Как пишет сайт организации, об этом стало известно из секретных документов министерства обороны, найденных на автобусной остановке в графстве Кент.

По данным BBC, согласно документам, которые обнаружил прохожий, передавший их затем в BBC, британские власти ожидали, что Россия может отреагировать «агрессивно» на «мирный проход эсминца через украинские территориальные воды», поэтому миссия Defender, получившая название «Операция «Дитроит» обсуждалась на высшем уровне ещё с понедельника. Как следует из электронных писем, оказавшихся в распечатанном виде в найденном пакете с документами, британские военные и чиновники отмечали, что хотя недавние случаи взаимодействия между авианосной группой ВМС Великобритании и российскими кораблями проходили гладко и «согласно ожиданиям», ситуация вскоре должна была измениться, поскольку Россия перешла «от оборонительных операций к боевым действиям» — а значит совместные действия российских ВКС и ВМФ должны будут стать «более частыми и решительными».

Судя по презентации, также найденной в пакете с документами, британские военные рассматривали для Defender два возможных маршрута — «безопасный и профессиональный проход напрямую из Одессы в Батуми», в ходе которого корабль должен был пройти через так называемую «схему разделения движения» (СРД) неподалёку от южной оконечности Крыма и альтернативный путь в обход «спорного участка», пишет сайт BBC. При этом, как следует из документов, для первого маршрута предусматривалось три варианта реакции со стороны России в спектре от «безопасного и профессионального» до «небезопасного и непрофессионального», тогда как второй рассматривался именно для избегания конфронтации. Впрочем, по мнению авторов презентации, определённые риски нёс и альтернативный путь: Россия могла бы попытаться подать такой проход эсминца как знак того, что Великобритания «испугалась и бежала», «запоздало признав российские претензии на территориальные воды Крыма». Как напоминает журналист BBC, в конечном счёте британцы избрали первый маршрут, а россияне действительно «отреагировали агрессивно».

Как стало известно из документов, появление после инцидента различных версий событий от Москвы и Лондона также не стало неожиданностью для британских чиновников. Тем не менее, они рассчитывали, что Великобритания одержит в этом информационном соперничестве верх, поскольку имеет «мощный и легитимный нарратив», а на борту эсминца находились журналисты BBC и Daily Mail, которые в случае каких-либо разногласий могли бы в качестве «независимых источников» подтвердить информацию о действиях Defender, пишет сайт BBC.

«Вскоре после скандала, спровоцированного операцией Defender, обнаруженные в Кенте документы подтверждают: проход эсминца через СРД стал заранее и тщательно спланированным шагом со стороны британского правительства, предназначенным для того, чтобы несмотря на все возможные риски продемонстрировать поддержку Украине, — рассуждает обозреватель BBC. — Можно ли назвать это «дипломатией канонерок»? Да, в данном случае речь несомненно идёт о применении боевого корабля в дипломатических целях. Но главной целью его миссии было не «позлить русского медведя» (кстати, такой фразы — и даже настроений, которые она выражает — в документах не обнаружилось). Смысл всего действа был в том, чтобы укрепить свободу мореплавания и недвусмысленно выступить в поддержку суверенитета Украины». Кроме того, согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, проход иностранного корабля считается «мирным», когда им «не нарушается мир, добрый порядок или безопасность прибрежного государства» — а «в глазах большинства стран мира, этим государством является не Россия, а Украина», подчёркивает автор.

По данным BBC, обнаруженный на остановке в Кенте «промокший» пакет документов содержит почти пятьдесят страниц различных материалов, и относятся они не только к инциденту с Defender — часть из них касаются британских планов по экспорту вооружений на фоне конкуренции с европейскими союзниками после «брексита», а также оборонных связей между Великобританией и США. Один из документов, который выделяется на фоне остальных более высоким уровнем секретности, содержит рекомендации касательно сохранения Великобританией военного присутствия в Афганистане после вывода из этой страны американских войск. Поскольку в документе содержатся секретные сведения в BBC решили не раскрывать его содержание подробно, так как это может создать угрозу для британских военнослужащих; вместе с тем, в материале организации говорится, что автор документа советует правительству учесть все риски и предупреждает, что если Великобритания решит остаться в Афганистане, она может оказаться мишенью для «запутанной сети различных игроков», что вероятнее всего приведёт к потерям.

Как пишет сайт BBC, представители британского правительства уже сообщили, что по факту утери секретных документов будет инициировано расследование.