BBC: инцидент с Defender был «тщательно спланированной операцией» Лондона — выяснилось из секретных документов, обнаруженных «на остановке»
Проникновение британского эсминца Defender в российские территориальные воды в минувшую среду было спланированной операцией с целью продемонстрировать поддержку Украине, сообщает BBC. Как пишет сайт организации, об этом стало известно из секретных документов министерства обороны, найденных на автобусной остановке в графстве Кент.
По данным BBC, согласно документам, которые обнаружил прохожий, передавший их затем в BBC, британские власти ожидали, что Россия может отреагировать «агрессивно» на «мирный проход эсминца через украинские территориальные воды», поэтому миссия Defender, получившая название «Операция «Дитроит» обсуждалась на высшем уровне ещё с понедельника. Как следует из электронных писем, оказавшихся в распечатанном виде в найденном пакете с документами, британские военные и чиновники отмечали, что хотя недавние случаи взаимодействия между авианосной группой ВМС Великобритании и российскими кораблями проходили гладко и «согласно ожиданиям», ситуация вскоре должна была измениться, поскольку Россия перешла «от оборонительных операций к боевым действиям» — а значит совместные действия российских ВКС и ВМФ должны будут стать «более частыми и решительными».
Судя по презентации, также найденной в пакете с документами, британские военные рассматривали для Defender два возможных маршрута — «безопасный и профессиональный проход напрямую из Одессы в Батуми», в ходе которого корабль должен был пройти через так называемую «схему разделения движения» (СРД) неподалёку от южной оконечности Крыма и альтернативный путь в обход «спорного участка», пишет сайт BBC. При этом, как следует из документов, для первого маршрута предусматривалось три варианта реакции со стороны России в спектре от «безопасного и профессионального» до «небезопасного и непрофессионального», тогда как второй рассматривался именно для избегания конфронтации. Впрочем, по мнению авторов презентации, определённые риски нёс и альтернативный путь: Россия могла бы попытаться подать такой проход эсминца как знак того, что Великобритания «испугалась и бежала», «запоздало признав российские претензии на территориальные воды Крыма». Как напоминает журналист BBC, в конечном счёте британцы избрали первый маршрут, а россияне действительно «отреагировали агрессивно».
Как стало известно из документов, появление после инцидента различных версий событий от Москвы и Лондона также не стало неожиданностью для британских чиновников. Тем не менее, они рассчитывали, что Великобритания одержит в этом информационном соперничестве верх, поскольку имеет «мощный и легитимный нарратив», а на борту эсминца находились журналисты BBC и Daily Mail, которые в случае каких-либо разногласий могли бы в качестве «независимых источников» подтвердить информацию о действиях Defender, пишет сайт BBC.
«Вскоре после скандала, спровоцированного операцией Defender, обнаруженные в Кенте документы подтверждают: проход эсминца через СРД стал заранее и тщательно спланированным шагом со стороны британского правительства, предназначенным для того, чтобы несмотря на все возможные риски продемонстрировать поддержку Украине, — рассуждает обозреватель BBC. — Можно ли назвать это «дипломатией канонерок»? Да, в данном случае речь несомненно идёт о применении боевого корабля в дипломатических целях. Но главной целью его миссии было не «позлить русского медведя» (кстати, такой фразы — и даже настроений, которые она выражает — в документах не обнаружилось). Смысл всего действа был в том, чтобы укрепить свободу мореплавания и недвусмысленно выступить в поддержку суверенитета Украины». Кроме того, согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, проход иностранного корабля считается «мирным», когда им «не нарушается мир, добрый порядок или безопасность прибрежного государства» — а «в глазах большинства стран мира, этим государством является не Россия, а Украина», подчёркивает автор.
По данным BBC, обнаруженный на остановке в Кенте «промокший» пакет документов содержит почти пятьдесят страниц различных материалов, и относятся они не только к инциденту с Defender — часть из них касаются британских планов по экспорту вооружений на фоне конкуренции с европейскими союзниками после «брексита», а также оборонных связей между Великобританией и США. Один из документов, который выделяется на фоне остальных более высоким уровнем секретности, содержит рекомендации касательно сохранения Великобританией военного присутствия в Афганистане после вывода из этой страны американских войск. Поскольку в документе содержатся секретные сведения в BBC решили не раскрывать его содержание подробно, так как это может создать угрозу для британских военнослужащих; вместе с тем, в материале организации говорится, что автор документа советует правительству учесть все риски и предупреждает, что если Великобритания решит остаться в Афганистане, она может оказаться мишенью для «запутанной сети различных игроков», что вероятнее всего приведёт к потерям.
Как пишет сайт BBC, представители британского правительства уже сообщили, что по факту утери секретных документов будет инициировано расследование.
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