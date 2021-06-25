Guardian: в Лондоне считают проход эсминца «вполне уместным», но удивлены быстрой реакцией России
Официальные лица Великобритании признали, что их застала врасплох скорость, с которой Россия отреагировала на 36-минутный проход британского эсминца Defender через «крымские воды», пишет The Guardian.
«Мы знали, что что-то может случиться, но особо не ожидали, что русские заявят об этом», — сказал источник в британском оборонном ведомстве.
То, что, согласно ожиданиям, должно было стать напряжённой, но чуть ли не рутинной миссией по отстаиванию прав на судоходство в Чёрном море переросла в военный и дипломатический инцидент.
Российские военные также утверждали, что их самолёт сбросил четыре бомбы по курсу движения британского эсминца, чтобы вынудить его изменить курс, но эту информацию британская сторона спешно опровергла из-за отсутствия доказательств в поддержку этой версии.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в четверг, заявил, что развёртывание эсминца Defender было «вполне уместным». Однако в правительстве отказались подтверждать, санкционировал ли британский премьер эту миссию.
«Важно то, что мы не признаем аннексию Крыма* Россией, — отметил Джонсон. — Это часть суверенной украинской территории. Для нас совершенно правильно было отстаивать закон и добиваться свободы судоходства так, как мы это сделали, выбрав кратчайший путь между двумя точками».
А министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что эсминец вошёл в «территориальные воды Украины» и совершал «безобидный проход».
В результате этого инцидента британский посол был вызван в МИД России, при этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства предупредила, что дипломату будет заявлен «жёсткий демарш».
Замглавы МИД России Сергей Рябков, в свою очередь, подчеркнул: «Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, мы можем бомбить не только по курсу, но и по цели, если коллеги и не понимают».
Как пишет The Guardian, Россия захватила Крым у Украины в 2014 году в результате аннексии, которая не признана ни Великобританией, ни другими западными странами. Между тем, как отмечается в статье, ВМС Британии были в курсе того, что русские тщательно охраняют свои территориальные воды.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
Ссылки по теме
-
Times: «мы были в украинских водах» — Лондон заявил, что продолжит направлять корабли к берегам Крыма
-
Главред: советник Зеленского ответил Путину на резкие заявления об Украине и Крыме
-
Guardian: никаких предупредительных выстрелов — у Британии своя версия инцидента с эсминцем в Чёрном море
-
Сикорский: для немцев Прибалтика и Польша — «противотанковые мины», которые остановят Россию